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Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

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Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Galatasaray'ın Nijeryalı makinası için dünya devi bir kez daha sahaya çıkıyor.

#1
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarlarından çıkmıyor.

#2
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Fransız basını, Paris Saint-Germain'in yaz döneminde kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki süper yıldız için yeniden harekete geçmeye hazırlandığını yazdı. Fransa'da gündeme bomba gibi düşen haberin detayları ve sarı-kırmızılı yönetimin flaş kararı ortaya çıktı.

#3
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Avrupa transfer piyasası yeniden hareketlendi.

#4
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı dünya devleriyle anılan yıldız santrfor için bu kez Fransa'dan sarsıcı bir iddia geldi.

#5
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Fransız spor gazetesi Sport'ta yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, uzun süredir listesinde tuttuğu Victor Osimhen transferinden vazgeçmiş değil. Paris ekibinin, yaz döneminde kadrosuna katamadığı 27 yaşındaki yıldız golcü için takibini sürdürdüğü ve Nijeryalı santrforu yeniden renklerine bağlamak adına pusuda beklediği kaydedildi.

#6
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Haberin detaylarında PSG yönetiminin, hücum hattında yaşanabilecek olası bir ayrılık durumunda vakit kaybetmeden Osimhen hamlesini resmiyete dökeceği vurgulandı. Fransız temsilcisinin, kadro yapılanmasında yaşanacak gelişmelere göre sarı-kırmızılıların kapısını astronomik bir teklifle çalabileceği iddia edildi.

#7
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Fransa'dan gelen bu iddialar gündemi sarsarken, Galatasaray cephesinde ise duruş son derece net.

#8
Foto - Kötü haber geldi: Galatasaray'da Victor Osimhen depremi! Çok konuşulacak ifadeler...

Sarı-kırmızılı yönetimin, kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı golcüyü kesinlikle takımdan göndermeye sıcak bakmadığı bildirildi. Yönetimin, şampiyonluk ve Avrupa hedefleri doğrultusunda Osimhen'i kadroda tutmakta kararlı olduğu ve şu an için somut bir transfer görüşmesine izin vermediği vurgulandı.

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