İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi
Fed’in faiz kararı ve tırmanan jeopolitik gerilimler küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi! Ons altındaki dalgalanmayı değerlendiren finans analisti İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek altın yatırımcısına çok kritik uyarılarda bulundu. Baskılanma sürecinin ardından teknik seviyeleri tek tek açıklayan Memiş, ons altında 4 bin 500 dolar denemesinin an meselesi olduğunu duyurdu. İşte dev rallinin detayları ve piyasalarda beklenen kritik kırılma noktaları...