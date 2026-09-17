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Ekonomi
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İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

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İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

Fed’in faiz kararı ve tırmanan jeopolitik gerilimler küresel piyasaları yeniden hareketlendirdi! Ons altındaki dalgalanmayı değerlendiren finans analisti İslam Memiş, önümüzdeki haftayı işaret ederek altın yatırımcısına çok kritik uyarılarda bulundu. Baskılanma sürecinin ardından teknik seviyeleri tek tek açıklayan Memiş, ons altında 4 bin 500 dolar denemesinin an meselesi olduğunu duyurdu. İşte dev rallinin detayları ve piyasalarda beklenen kritik kırılma noktaları...

#1
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı küresel piyasaların seyrinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Fed, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltirken, karar sonrası piyasalarda gözler bankanın bundan sonraki faiz adımlarına çevrildi.

#2
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

Fed'in faiz kararının ardından özellikle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibine girdi. Rekor seviyelere yakın seyreden ons altın, karar sonrası geri çekilirken yeniden toparlanma gösterdi. Yurt içinde ise ons altının yanı sıra dolar/TL hareketiyle şekillenen gram altın fiyatları öne çıktı. TGRT Haber’de yer alan habere göre, Fed'in faiz patikasına ilişkin mesajlarının ons altın ve gram altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken, gözler kritik destek ve direnç seviyelerine çevrildi.

#3
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

Piyasaların diğer bir odağında olan Dolar/TL ve euro/TL'nin seyri ile Brent petrol fiyatlarının 100 dolar üzerindeki hareketi de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında. Peki Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ve ons altında hangi seviyeler kritik? Dolar/TL ve euro/TL'de yön ne olacak? Brent petrol 100 doların üzerinde kalıcı olacak mı? Finans Analisti İslam Memiş, Fed kararının ardından piyasalardaki yeni tabloyu değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarından Brent petrole kadar piyasaların seyrine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

#4
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

''BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE FAİZ ARTIRMA OLASILIĞI GÜÇLENDİ'' Fed'in faiz kararının ardından bundan sonraki süreçte uygulanabilecek para politikasına dikkat çeken İslam Memiş, faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Trump-Fed geriliminin de yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

#5
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

''Amerika Merkez Bankası Fed, sürpriz yapmadı politika faizini 25 puan artırdı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde yılın sonuna kadar bir kez daha faiz artırma olasılığı güçlenmiş oldu. Fed sürpriz yapmamış olsa da Trump'ın burada öfke kontrolü biraz daha yakından takip edilmeli. ABD'de kasım ayındaki seçimler sebebiyle Trump'ın kendi seçmiş olduğu Fed Başkanı Trump'ın sözünü dinlemedi ve faiz artırım kararı aldı. Muhtemelen yıl sonunda tekrar faiz artacak. Trump'ın nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

#6
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

Fed'e karşı tekrar bir savaş açacak mı bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Fed'in faiz artımı sonrası, özellikle jeopolitik gerilimlerin de devam ediyor olması, Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin üzerinde işlemler gerçekleştirmesi, enerji krizinin başta jeopolitik gerilime tırmandırılması gibi bir çok sebep merkez bankalarında bundan sonraki süreçlerde faiz artırma olasılığını güçleniyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde faiz artırma olasılığı daha da güçlenmiş oldu.''

#7
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK: 'ONS ALTIN 4000-4500 DOLAR DENEMESİ YAPABİLİR' Fed kararının ardından ons altında yaşanan geri çekilmeye işaret eden Memiş, fiyatın kısa sürede yeniden toparlandığını belirtti.

#8
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

Önümüzdeki hafta için önemli öngörülerde bulunan İslam Memiş, ons altında 4.500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini açıkladı:

#9
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

''Fed'in faiz kararı sonrası başta altın, gümüş olmak üzere birçok enstrümanda satıcılı bir seyir gördük. Ons altın 4257 dolar seviyesine kadar gerilemişti ancak hızlı bir toparlanma göstererek 4320 dolar seviyesine çıktı. Ons altın tarafında önümüzdeki hafta 4000-4500 dolar denemesini yapabilir. Ons altın tarafında şu an teknik olarak takip ettiğim seviye 4000-4400 dolar seviyesi ancak önümüzdeki hafta 4400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 4500 dolar denemesini de yapabilir diye tahmin ediyorum. Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme var. Bu durum altın tarafını biraz daha destekleyebilir. Orta ve uzun vadede altın tarafında yükseliş yönlü beklentimi tekrar korumaya devam ediyorum. Kısa vadeli baskılamanın ve geri çekilmenin çok da kalıcı olmasını beklemiyorum.''

#10
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

''YILIN SON ÇEYREĞİNDE ALTIN POZİTİF DESTEKLENEBİLİR' Ons altının teknik açıdan 4.000-4.400 dolar bandında baskılanabileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmelere dikkat çekti: ''Altında 4000-4400 dolar aralığında bir baskılama söz konusu. Bu aralıkta biraz daha oyalanabilir ama yılın son çeyreğinde birçok gelişme altın tarafını pozitif yönde destekleyebilir diye tahmin ediyorum.''

#11
Foto - İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

BRET PETROL İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ: Altının ardından Brent petrol fiyatlarına ilişkin beklentisini de paylaşan İslam Memiş, 100 dolar üzerindeki seyrin küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu söyledi. Petrol fiyatlarında yıl sonuna doğru aşağı yönlü bir hareket beklediğini belirten Memiş, ABD-İran hattındaki olası görüşme trafiğine dikkat çekti: ''Brent petrol fiyatları 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu da küresel ekonomiler için risk. Petrol tarafında ben yıl sonuna kadar tekrar aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Muhtemelen Amerika-İran geriliminde yeni bir anlaşma ve yeni bir görüşme trafiği başlayabilir. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüşleri destekleyebilir diye tahmin ediyorum.''

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