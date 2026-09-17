İslam Memiş tarih verdi: Altında 4500 dolar rallisi

''Fed'in faiz kararı sonrası başta altın, gümüş olmak üzere birçok enstrümanda satıcılı bir seyir gördük. Ons altın 4257 dolar seviyesine kadar gerilemişti ancak hızlı bir toparlanma göstererek 4320 dolar seviyesine çıktı. Ons altın tarafında önümüzdeki hafta 4000-4500 dolar denemesini yapabilir. Ons altın tarafında şu an teknik olarak takip ettiğim seviye 4000-4400 dolar seviyesi ancak önümüzdeki hafta 4400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 4500 dolar denemesini de yapabilir diye tahmin ediyorum. Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme var. Bu durum altın tarafını biraz daha destekleyebilir. Orta ve uzun vadede altın tarafında yükseliş yönlü beklentimi tekrar korumaya devam ediyorum. Kısa vadeli baskılamanın ve geri çekilmenin çok da kalıcı olmasını beklemiyorum.''