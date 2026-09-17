2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme
Türkiye genelinde 27 ilde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi...
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Türkiye genelinde 27 ilde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi...
Türkiye’nin birçok kentinde orman sınırlarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi.
27 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.
Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi. Bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılması kararlaştırıldı.
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