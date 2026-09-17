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2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

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2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

Türkiye genelinde 27 ilde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi...

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Foto - 2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

Türkiye’nin birçok kentinde orman sınırlarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gidildi.

#2
Foto - 2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

27 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - 2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

Buna göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

#4
Foto - 2 katı kadar yeni yer tahsis edilecek! 27 ilde orman sınırlarına düzenleme

Kararda, söz konusu alanların koordinatları ve haritalarına da yer verildi. Bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılması kararlaştırıldı.

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