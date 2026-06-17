Özgür Özel’den “yeni parti” açıklaması! Kılıçdaroğlu’na “yarım kilo et” cevabı olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi kendi şahsi hırsları uğruna sürüklediği kaotik sürecin ardından, şimdi de "mağduriyet" rolüne bürünerek gündemi manipüle etmeye çalışıyor. Kendi liderliğinde parti içinde liyakatı ve disiplini yok eden Özel, "siyasi yasak" ve "tutuklanma" gibi asılsız iddiaları kalkan yaparak, yönetim zafiyetini örtbas etmenin peşine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu ile olan krizini "yarım kilo et" benzetmesiyle adeta bir magazin malzemesine dönüştüren Özel’in, “Kemal Bey bizden yarım kilo et istiyor ama kalbimizi istiyor” şeklindeki ağdalı ifadeleri, CHP tabanında ciddiyetten uzak, duygusal bir sömürüden öteye geçemedi.