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Özgür Özel’den "yeni parti" açıklaması! Kılıçdaroğlu’na "yarım kilo et" cevabı olay oldu
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Özgür Özel’den “yeni parti” açıklaması! Kılıçdaroğlu’na “yarım kilo et” cevabı olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiyi kendi şahsi hırsları uğruna sürüklediği kaotik sürecin ardından, şimdi de "mağduriyet" rolüne bürünerek gündemi manipüle etmeye çalışıyor. Kendi liderliğinde parti içinde liyakatı ve disiplini yok eden Özel, "siyasi yasak" ve "tutuklanma" gibi asılsız iddiaları kalkan yaparak, yönetim zafiyetini örtbas etmenin peşine düştü. Kemal Kılıçdaroğlu ile olan krizini "yarım kilo et" benzetmesiyle adeta bir magazin malzemesine dönüştüren Özel’in, “Kemal Bey bizden yarım kilo et istiyor ama kalbimizi istiyor” şeklindeki ağdalı ifadeleri, CHP tabanında ciddiyetten uzak, duygusal bir sömürüden öteye geçemedi.

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Foto - Özgür Özel’den "yeni parti" açıklaması! Kılıçdaroğlu’na "yarım kilo et" cevabı olay oldu

"Yeni parti" söylentileri karşısında "Henüz o noktada değiliz" diyerek kapıyı ucu açık bırakan Özgür Özel, CHP’yi içine soktuğu kör düğümden kurtarmak yerine, tabandan gelen "parti kur" seslerini bir baskı unsuru olarak kullanmaya devam ediyor.

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Foto - Özgür Özel’den "yeni parti" açıklaması! Kılıçdaroğlu’na "yarım kilo et" cevabı olay oldu

Partisini iktidara taşıma vizyonuyla hareket etmesi gereken genel başkan, delegenin iradesini ve kongre süreçlerini yok sayarak, sorumluluğu iktidara ve hayali "kliklere" yüklemeyi tercih ediyor.

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Foto - Özgür Özel’den "yeni parti" açıklaması! Kılıçdaroğlu’na "yarım kilo et" cevabı olay oldu

Özel'in, partisini yönetmekten ziyade, "Sokağın sesi" diyerek kaos çıkarma eğilimindeki çevreleri diri tutması, CHP'nin kurumsal kimliğine verdiği en büyük zarar olarak görülüyor.

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Foto - Özgür Özel’den "yeni parti" açıklaması! Kılıçdaroğlu’na "yarım kilo et" cevabı olay oldu

Siyasi yasak tehditlerine karşı “Buna cesaret edebileceklerini düşünmüyorum” diyerek meydan okuyan Özel, aslında kendi siyasi geleceğini bir savunma mekanizması üzerine inşa ederek, partiyi daha derin bir ayrışmanın eşiğine itiyor. CHP, Özel'in bu "kalp sömürüsü" ve "mağduriyet" tiyatrosu arasında, gerçek sorunlarını konuşamaz hale geldi.

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Yorumlar

Hakan Sönmez

Klabi yarım kilo geliyorsa süper.
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