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Türkiye
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Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

2023-04-27 07:13:51
Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

Afyonkarahisar’da kavşakta tırın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka tıra daha çarptı.

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Foto - Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada biri 82 yaşında iki kişi kaldırıldıkları hastane hayatını kaybetti.

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Foto - Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

aza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (82) yönetimindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.Y., yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tır ile çarpıştı.

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Foto - Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.’nin kullandığı 42 AAE 352 plakalı tıra çarptı, ardından orta refüje girip aydınlatma direğine çarparak durabildi.

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Foto - Otomobil tırdan tıra resmen sekti!

Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ç.Y., ile yanında bulunan B.Y.’yi (25) güçlükle araçtan çıkarıp ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan şahıslar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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