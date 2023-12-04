Otomobil sektöründe öncü olan o marka en yeni elektriklilerini ve teknolojilerini sergiledi! Çok önemli detaylar dikkat çekti!

Toyota, Kenshiki’de Avrupa için gelecek elektrikli araç stratejisinin bir parçası olarak yeni Urban SUV Konsepti’ni tanıttı. 2024'te tanıtılması planlanan yeni elektrikli aracın üretim versiyonundan ipuçları veren Urban SUV, cesur tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çekiyor. Urban SUV, Toyota’nın Avrupa’da 2026’ya kadar elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen mimariye sahip 6 tam elektrikli ürün gamının en kompakt ve en ulaşılabilir modeli olacak. Bu araç, Avrupa’daki en büyük elektrikli araç pazarlardan biri olacağı tahmin edilen B-SUV segmentinde konumlandırılacak. Toyota Urban SUV Konsepti, kaslı gövdesi ve yüksek sürüş pozisyonuyla özgün bir SUV tarzına sahip. Gerektiğinde yolcu veya yük alanına öncelik vermek için kolayca uyarlanabilen esnek bir iç mekan ile kullanım alanı en üst düzeye çıkarıldı. Bu yeni elektrikli modelin de katkısıyla Toyota Avrupa’da 2035’te sadece elektrikli araçlar sunacak ve 2040’ta tamamen karbon nötr olacak. Toyota’nın Kenshiki’de sergilediği araçlardan biri olan Sport Crossover Konsepti, 2025’te üretilerek ürün gamına katılacak. Markanın elektrikli araç ürün gamı içerisinde bir tasarım ikonu haline gelecek olan konsept, şık aerodinamik silueti ve ayırt edici çizgileriyle dikkati çekiyor. İlk kez elektrikli otomobil kullanacak müşteriler için SUV’lara göre çekici bir alternatif olarak öne çıkan Sport Crossover, geniş bir yaşam alanı ve bagaj hacmiyle birlikte yüksek konfor sunuyor.