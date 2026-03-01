Kötü kokuya son: Küf ve rutubeti ortadan kaldırdı: Etki edecek en pratik yöntem...

Kış aylarıyla birlikte evlerde rutubet ve küf sorunları sıkça görülüyor. Bu durum özellikle dolap köşeleri ve uzun süre kapalı kalan eşyaları etkiliyor. Avrupa ve Ukrayna'da uzun yıllardır uygulanan basit bir doğal yöntem, hem nemi dengelemeye hem de kötü kokuları azaltmaya yardımcı oluyor. Peki, dolap ve raflardaki nem, rutubet ve küf sorununu çözmek için hangi yöntemler tercih edilebilir?