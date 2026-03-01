  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Kötü kokuya son: Küf ve rutubeti ortadan kaldırdı: Etki edecek en pratik yöntem...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kötü kokuya son: Küf ve rutubeti ortadan kaldırdı: Etki edecek en pratik yöntem...

Küf ve rutubete son veren bir yöntem daha ortaya çıktı.

Kış aylarıyla birlikte evlerde rutubet ve küf sorunları sıkça görülüyor. Bu durum özellikle dolap köşeleri ve uzun süre kapalı kalan eşyaları etkiliyor. Avrupa ve Ukrayna'da uzun yıllardır uygulanan basit bir doğal yöntem, hem nemi dengelemeye hem de kötü kokuları azaltmaya yardımcı oluyor. Peki, dolap ve raflardaki nem, rutubet ve küf sorununu çözmek için hangi yöntemler tercih edilebilir?

Kış ayları geldiğinde, evleri sıcak tutmak için pencereler çoğunlukla kapalı kalıyor. Bu da evin içindeki nem oranının artmasına ve istenmeyen kokular ile küf oluşumuna zemin hazırlıyor.

Özellikle banyo, mutfak, yatak odası dolapları ve dış cepheye bakan köşeler bu durumdan en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Avrupa ve Ukrayna'da uzun süredir uygulanan doğal bir yöntem, evdeki nemi dengelemeye ve kötü kokuları azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Kurutulmuş kestaneler, dolapların köşelerine, çekmecelere, ayakkabılıklara veya uzun süre kapalı kalan bavullara yerleştirildiğinde nemi çekmeye yardımcı olabiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli faktör kullanılan kestanelerin nemli veya küflenmemiş olmaması.

Bu yöntemin bir diğer avantajı da bazı böcekler ve güvelere karşı koruma sağlaması. Ev kullanıcıları özellikle yün kazak ve kaban gibi kışlık giysilerini kaldırmadan önce dolap köşelerine birkaç kestane yerleştiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan deneyimler, bu yöntemin hem pratik hem de etkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, tek başına doğal yöntemlerin mucize çözüm olmadığını hatırlatıyor. Ev içindeki nemi ideal seviyede tutmak için düzenli havalandırma şart.

Kışın bile günde en az 15 dakika pencere açmak, ortam havasını yeniliyor. Ayrıca banyo sonrası oluşan buharın dışarı atılması ve çamaşırların kapalı alanlarda uzun süre kurumaya bırakılmaması öneriliyor.

Karbonat, kaya tuzu veya pirinç gibi diğer doğal malzemeler de uzun süredir nemi dengelemek için kullanılıyor.

