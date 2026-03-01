  • İSTANBUL
Kadın - Aile
17
Yeniakit Publisher
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Kahve içerken en çok yapılan hatalardan birisinin de uzmanlar bu olduğunu açıkladı.

#1
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kahve severlerin ezberini bozacak o tabloyu paylaştı. Meğer kahvenin tadının kötü olmasının sebebi ne çekirdek ne de makineymiş! İşte kahve demlerken yapılan o büyük hata ve kahve rehberinin detayları...

#2
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Kahve tutkunlarının en büyük kabusu olan "acı tat" veya "su gibi kahve" sorunu çözüldü. TasteAtlas'ın yayınladığı son rehbere göre, kahve demlerken yapılan en büyük hata öğütme boyutu ile demleme süresi arasındaki uyumsuzluk.

#3
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Peki, hangi kahve için hangi boyut ideal?

#4
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Türk kahvesi severler buraya! Eğer kahveniz yeterince köpürmüyor veya tadı tam oturmuyorsa sebebi öğütme boyutu olabilir.

#5
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Türk kahvesi "Ekstra İnce" (< 0.3 mm) yani un kıvamında olmalı. İdeal pişme süresi ise 2-4 dakika arası.

#6
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Hızlı ve sert bir kahve isteyenlerin favorisi Espresso için öğütme boyutu 0.3 - 0.5 mm (İnce) olmalı.

#7
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Eğer bu süre 30 saniyeyi geçerse kahveniz yanar, az olursa tadı ekşi olur. Tam dozunda bir basınç şart!

#8
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

MOKA POT VE FİLTRE KAHVE KULLANANLAR DİKKAT!

#9
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Evde en çok tercih edilen yöntemlerden olan Moka Pot ve Pour-over (filtre) için "Orta" (0.7 - 1.0 mm) öğütme tercih edilmeli.

#10
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Kum tanesi büyüklüğündeki bu çekirdekler, suyun içinden 2-8 dakika arasında süzülmesine izin vererek en dengeli aromayı sunar.

#11
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

French Press yaparken bardağınıza çok fazla tortu geliyorsa kahveniz çok ince demektir. İdeal olan "Kalın" (1.5 - 2.0 mm) yani deniz tuzu kıvamıdır.

#12
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Demleme süresi ise sabır gerektirir: Tam 15 dakikaya kadar çıkabilir!

#13
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Yaz aylarının vazgeçilmezi Cold Brew (Soğuk Demleme) için sabır her şeydir.

#14
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Çekirdekler "Ekstra Kalın" (> 2.0 mm) olmalı ve suyun içinde tam 12 ile 24 saat arasında beklemelidir.

#15
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

ALTIN KURAL: Kahve ne kadar ince öğütülürse yüzey alanı o kadar artar. Bu da suyla temas ettiğinde aromanın daha hızlı çıkması demektir.

#16
Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...

Eğer kahvenizi yanlış boyutta öğütürseniz, o beklediğiniz tadı asla bulamazsınız!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
