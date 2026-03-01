Kahve içen herkesin yıllardır yaptığı o hata! Meğer tadını tamamen bu hamle bozuyormuş...
Kahve içerken en çok yapılan hatalardan birisinin de uzmanlar bu olduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kahve severlerin ezberini bozacak o tabloyu paylaştı. Meğer kahvenin tadının kötü olmasının sebebi ne çekirdek ne de makineymiş! İşte kahve demlerken yapılan o büyük hata ve kahve rehberinin detayları...
Kahve tutkunlarının en büyük kabusu olan "acı tat" veya "su gibi kahve" sorunu çözüldü. TasteAtlas'ın yayınladığı son rehbere göre, kahve demlerken yapılan en büyük hata öğütme boyutu ile demleme süresi arasındaki uyumsuzluk.
Peki, hangi kahve için hangi boyut ideal?
Türk kahvesi severler buraya! Eğer kahveniz yeterince köpürmüyor veya tadı tam oturmuyorsa sebebi öğütme boyutu olabilir.
Türk kahvesi "Ekstra İnce" (< 0.3 mm) yani un kıvamında olmalı. İdeal pişme süresi ise 2-4 dakika arası.
Hızlı ve sert bir kahve isteyenlerin favorisi Espresso için öğütme boyutu 0.3 - 0.5 mm (İnce) olmalı.
Eğer bu süre 30 saniyeyi geçerse kahveniz yanar, az olursa tadı ekşi olur. Tam dozunda bir basınç şart!
MOKA POT VE FİLTRE KAHVE KULLANANLAR DİKKAT!
Evde en çok tercih edilen yöntemlerden olan Moka Pot ve Pour-over (filtre) için "Orta" (0.7 - 1.0 mm) öğütme tercih edilmeli.
Kum tanesi büyüklüğündeki bu çekirdekler, suyun içinden 2-8 dakika arasında süzülmesine izin vererek en dengeli aromayı sunar.
French Press yaparken bardağınıza çok fazla tortu geliyorsa kahveniz çok ince demektir. İdeal olan "Kalın" (1.5 - 2.0 mm) yani deniz tuzu kıvamıdır.
Demleme süresi ise sabır gerektirir: Tam 15 dakikaya kadar çıkabilir!
Yaz aylarının vazgeçilmezi Cold Brew (Soğuk Demleme) için sabır her şeydir.
Çekirdekler "Ekstra Kalın" (> 2.0 mm) olmalı ve suyun içinde tam 12 ile 24 saat arasında beklemelidir.
ALTIN KURAL: Kahve ne kadar ince öğütülürse yüzey alanı o kadar artar. Bu da suyla temas ettiğinde aromanın daha hızlı çıkması demektir.
Eğer kahvenizi yanlış boyutta öğütürseniz, o beklediğiniz tadı asla bulamazsınız!
