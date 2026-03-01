  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadece ağalara yapılırdı! Kara Çorba da memleket sofrasına girdi Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’ Uzman hekimden gebelik döneminde oruç tutma konusunda önemli uyarılar! Sahur şart tavsiyesi... Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde! Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?' Derbi erteleniyor mu? İşte Galatasaray'ın kararı: Son nokta koyuldu... Beşiktaşlılar 7 Mart'a kilitlendi! Müthiş prim de kapıya dayandı! Serdal Adalı taraftarla... Beşiktaş'ın kaleci planı epey karıştı! Bu sefer ne olacak... Ersin de bitiyor... Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı! İstanbul, Ankara ve İzmir çok merak ediliyordu: 500 bin konutta yeni kura takvimi açıklandı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in elebaşısı Binyamin Netanyahu, Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

#1
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

#2
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." iddiasında bulundu.

#3
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadeleriyle savundu.

#4
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

İsrail ordusu, kısa bir süre önce 28 Şubat sabahı saldırıların başlamasından beri ilk kez başkent Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

#5
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#6
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#7
Foto - Teröristbaşından yeni tehdit! ‘Binlerce hedefi vuracağız’

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!
Gündem

Eski Türkiye Artığı Emekli Paşadan Küstah Tehdit: Milletin Değerlerini Hedef Aldı!

28 Şubat'ın yıl dönümünde hortlayan vesayetçi zihniyet, ekranlardan millete ve milli iradeye parmak salladı. Ekranlarda boy gösteren Emekli ..
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla savaşın fitili ateşlendi. Bölgede kırmızı alarma geçilirken Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Avi..
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!
Dünya

Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!

Tahran'ın "Doğu'ya Bakış" stratejisi sarsılıyor. Analizler, Rusya ve Çin'in İran'ı en zor anında yalnız bıraktığını kanıtlıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23