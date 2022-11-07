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Otobanda korkunç ölüm

2022-11-07 12:50:19
Otobanda korkunç ölüm

Kaza gece saat 02.15 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı, Orhangazi’ye bağlı Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

#1
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Alınan bilgilere göre Bursa’dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Metin Güneş (57) idaresindeki 34 ZBV 83 plakalı tanker Orhangazi yakınlarında aracının arızasından dolayı aracını emniyet şeridine çekerek araçtan indi.

#2
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Bu esnada aynı yönde gitmekte olan İhsan Canbaz (46) idaresindeki 16 AB 306 plakalı kamyon park halindeki tankere ardından da aracın sürücüsü Metin Güneş’e çarptı.

#3
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Otomobil yedek parçaları yüklü kamyondan saçılan parçaların da çarptığı Metin Güneş ağır yaralandı.

#4
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevkedildi.

#5
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İlk müdahalesi burada yapılan tanker sürücüsü Metin Güneş Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#6
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Metin Güneş burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#7
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Diğer kamyon sürücüsü İhsan Canbaz ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

#8
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Talihsiz tanker sürücüsü Metin Güneş’in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

#9
Foto - Otobanda korkunç ölüm

Kaza nedeniyle hurdaya dönen iki kamyon vinçle olay yerinden kaldırıldı.

#10
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İşte korkunç kazanın görüntüleri...

#11
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İşte korkunç kazanın görüntüleri...

#12
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İşte korkunç kazanın görüntüleri...

#13
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İşte korkunç kazanın görüntüleri...

#14
Foto - Otobanda korkunç ölüm

İşte korkunç kazanın görüntüleri...

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