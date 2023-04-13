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Yaşam
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Osmanlı kasabasına bahar geldi

2023-04-13 15:19:42
Osmanlı kasabasına bahar geldi

Tarihi Osmanlı kasabalarından olan Mudurnu'da baharın güzelliği yaşanmaya başladı.

#1
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

Tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karlı kış günlerinin ardından bahar güzelliği yaşanıyor.

#2
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

Şehir merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulunan Mudurnu, eski Türk evleriyle ve ahşap mimarisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

#3
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

Tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Mudurnu, soğuk kış günlerinin ardından ilkbahar renklerine büründü.

#4
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

Meyve ağaçları renk renk çiçek açarak ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Mudurnu, bahar güzelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar da sunuyor.

#5
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

Mudurnu'da yaşayan İsmail Sarıcaer, "Tarihi Mudurnu ilçemizde baharın gelmesi sebebiyle ağaçlar çiçek açtı. Tarihi ilçe yolu üzerinden geçen tüm vatandaşlar buraya uğrayarak bu güzellikleri görmelidir" dedi.

#6
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

#7
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

#8
Foto - Osmanlı kasabasına bahar geldi

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