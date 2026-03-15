Orta Doğu’daki savaş Formula 1'i de etkiledi
Formula 1'de Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle güvenlik gerekçesiyle nisan ayında yapılmayacağı duyuruldu.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan ardından da İran’ında karşılık vermesiyle tüm Orta Doğu’ya yayılan savaş devam ediyor.
Orta Doğu’yu etkilen savaş nedeniyle birçok sektör gibi Formula 1’de etkilendi
Formula 1'den yapılan açıklamada, "Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılmayacak. Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, Grand Prix'ler, F2, F3 ve F1 Akademi yarışlarıyla birlikte planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir." denildi.
Açıklamada, "Alternatifler değerlendirilmiş olsa da nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır." bilgisi verildi.
