Orta Doğu'da ve Türkiye'de 'Kuruluş Orhan' izleyiciyi ekrana kilitledi! ilk bölümüyle nefes kesti!
Kuruluş Orhan nefesleri kesen bir bölümle başladı. Türk televizyon tarihinin en iddiaları projesi olan ve Bozdağ Film imzalı 'Kuruluş Orhan', yeni sezon ilk bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Yayınlanan tanıtımları heyecan yaratan 'Kuruluş Orhan', izleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyada zirvede yer alan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye gündeminde üçüncü sırada ve dünya gündeminde yer aldı.