Orta Doğu'da ve Türkiye'de 'Kuruluş Orhan' izleyiciyi ekrana kilitledi! ilk bölümüyle nefes kesti!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan nefesleri kesen bir bölümle başladı. Türk televizyon tarihinin en iddiaları projesi olan ve Bozdağ Film imzalı 'Kuruluş Orhan', yeni sezon ilk bölümüyle ATV ekranlarına geldi. Yayınlanan tanıtımları heyecan yaratan 'Kuruluş Orhan', izleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyada zirvede yer alan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye gündeminde üçüncü sırada ve dünya gündeminde yer aldı.

Bursa'yı yakıp yıkmadan alma planlarına Beyleri ikna etmeye çalışan Orhan Bey, Bursa Kalesinde, Bizanslı Komutan Flavius'un tuzağına düştü.

Bu durum Orhan Bey'in üzerindeki baskıyı artırırken, Beylerin de Orhan Bey'e olan güveni ve inancını sarstı.

Cerkutay'ın getirdiği yenilgi haberinin ardından obada büyük bir üzüntü yaşanırken Osman Bey de durumun nedenlerini dinlemek için tüm beyleri toya çağırdı. Ahalinin moralini yükseltmek için konuşma yapan Osman Bey toydan çıkacak karar ne olursa olsun Bursa'nın sonu olacak dedi.

Osman Bey'in herkesi toya çağırdığı haberinin geldiği ordugahta Şahinşah Bey'in başını çektiği grup bu duruma sevinirken Orhan Bey'in üzerindeki baskı da iyice arttı.

Şehre bir sevkiyat olduğunu düşünen ve bunun nerden olduğunu ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan Orhan Bey, ordugaha nilüfer Hatun'un gelmesiyle biraz olsun moral buldu.

Toplanan toyda Beyler komutada hata olduğunu söylerken, Şahinşah Bey komutanın değişmesi gerektiğini ifade etti. Cerkutay Bey ile bazı beyler de Orhan Bey'den yana tavır alırken Alaeddin Bey'in de komutada hata görürüm demesi Orhan Bey'i şaşırttı.

Şahinşah Bey'in komutayı açık açık devralmak istemesinin ardından Osman Bey 2 gün düşünmek için zaman istedi.

Bursa'ya yapılan sevkiyatın yerini tespit eden Orhan Bey kardeşi Halime ve Alpleri ile birlikte sevkiyat yerine baskın yapıp, Bursa'ya girecek yardım malzemesi erzak ne varsa ateşe verdi.

Bu baskınla Bursa'yı iyice köşeye sıkıştıran Orhan Bey, Bursa hayallerine iyice yaklaştı. Öte yandan toplanan toyda Osman Bey, Bursa Kuşatmasının komutasından Orhan'ı azletti. Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

