  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek Son gün 19 Ekim: Tarım Kredi'de indirim çılgınlığı O soruyu duyunca sinirlendi: Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Diyarbakır’da sis tarihi dokuyu sardı! Hevsel Bahçeleri ve surlar böyle görüntülendi Türk halısı dünyaya açıldı: 2 milyar doları aştı! Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı: Kültür Yolu Festivali Başladı! Dizi gerçek oldu: Karavanın içindeki düzenek orta çıktı! Vahap da beceremedi Gülşah da... Mersin'in hali içler acısı! Kayseri’de BİLİMFEST’e yoğun ilgi: Milli ürünlerimizi maketlerini yaparak yakından tanıdılar
Gündem
14
Yeniakit Publisher
Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine ilişkin ortaya atılan kara para aklama iddialarında dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. İki Alman iş insanının şikâyetiyle başlayan süreçte, Abdurrahman Emir Sarıgül’e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak belirtilen bir yalının satışı gerekçe gösterilerek hesabına yurt dışından 100 milyon euro gönderildiği öne sürüldü. Yabancı bankanın transfere bloke koymasının ardından ise blokenin kaldırılması amacıyla 1,5 milyon euro değerindeki İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül’e devredildiği iddia edildi.

1
#1
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi. Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 milyon euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon euro'luk bloke de kalkmadı. Alman şikayetçiler dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olunca aklama sistemi de çöktü.

#2
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

"BİZİ KARA PARA AKLAMADA ARAÇ OLARAK KULLANDILAR" Skandal, Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu ve delil klasörleriyle patlak verdi. Şikayetçi iş adamları Yeni Partili TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden devasa boyutta kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini öne sürdü.

#3
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Savcılık dosyasına giren tespitlere göre şüpheliler; yurt dışındaki kaynağı belirsiz kayıt dışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurt içindeki gayriresmi paraları resmi kanallarla yurt dışına çıkarmak amacıyla Alman iş adamlarıyla temas kurdu.

#4
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Bu süreçte kurulan paravan şirketler grubu üzerinden şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme imzalandı ve bunlardan en büyüğünün 80 Milyon Euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu belirlendi.

#5
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

YALIDA 100 MİLYON EUROLUK BLOKE SKANDALI Soruşturma dosyasında yer alan bilgiler, kara para çarkının boyutlarını gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül ile eski banka şube müdürünün katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül'ün siyasi ve kamu gücünü kullanarak 1 Milyar Euro'luk bir fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini vaat ettiği saptandı. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, kendisine ait olan ve ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 Milyon Euro havale edildi.

#6
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 Milyon Euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak tekne devralınmasına rağmen bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 Milyon Euro'luk bloke de kalkmadı. Alman şikayetçiler dolandırıldıklarını anlayınca adli makamlara başvurdu.

#7
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

MÜNİH-LONDRA HATTINDA 5 KOMİSYONLU SİLAHLI BAVUL PARASI TRAFİĞİ Savcılık dosyasına giren ses kayıtları şüphelilerin uluslararası banka denetimlerini aşabilmek için gayriresmi kuryeler ve elden nakit taşıma yöntemlerine başvurduğunu açığa çıkardı.

#8
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Şüpheliler arasındaki görüşmelerde 1 Milyon Euro'nun 500 bin Euro'sunun bankadan, kalan 500 bin Euro'sunun ise Almanya Münih'te elden teslim alınması kararlaştırıldı. Bu karar mağdurlar tarafından verilen ses kayıtlarına da yansıdı.

#9
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Mustafa Sarıgül görüşmede: "Mali müşavir Volkan Bey gelecek, akşam seninle buluşacak. 500'ü teslim edecek, sen oradan alacaksın" talimatı vererek Mali Müşavir Volkan Aslanbaş'ı Almanya'ya kurye yaptığı kayıtlara yansıdı. Elden teslimatlarda kayıt dışı ayaklı dövizcilerin yüzde 5 komisyon talep ettiği belirlenirken, teslimata giden şüphelilerin "Yanımda iki tane adam götürürüm, hepsinde 14'lü var" diyerek silahlı korumalarla buluşmaya gittikleri belgelendi.

#10
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

KARA PARAYA ERZİNCAN PROJELERİ MASKESİ Mağdurların soruşturma dosyasına sundukları görüntülerde yurt dışından getirilecek yüz milyonlarca euroluk fonlara kılıf olarak Erzincan'daki "Farm Besi Tesisi", "Tesla Projesi" ve "Silah Fabrikası" projelerinin gösterildiği; paranın Riga, Münih, Londra ve İstanbul hattındaki paravan şirketlerde döndürüldüğü görüldü. Görüntülerde "Kalan 518 milyonu şimdilik sorunuzu cevaplıyoruz. Bizim Türkiye'deki şirketi iade ediyorsunuz, 518'i bizim gerisi sizin" ifadeleri çarkın devasa boyutunu belgeledi.

#11
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

"YETER Kİ BİZİM HESABA GİRSİN" Firari olan şüphelilerden Sinan Çampınar, Mustafa Sarıgül'e "Bayern 24 adını hiçbir yere karıştıramam başkanım. Bankama verirsem bankam Bayern 24 ne der... Jeff'in okeyini almadan hiçbir şey imza atamam" diyerek Alman ortakların resmi onayı olmadığını ifade etti. Paranın aklanması için "Bu verilecek 1 Milyon Euro'yu borç gösterelim ya da ben size fatura yazayım" teklifleri tartışıldı. Mustafa Sarıgül ise paranın bir an önce hesaba girmesi için şu talimatı verdi: "Bizim onu yaz ama diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin. Biz onu hallederiz geriye, problem yok."

#12
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

GAZETECİ MURAT AĞIREL BİLGİLERİ SIZDIRDI, TEHDİT BAŞLADI! Alman iş insanları, ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtları ile delilleri araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıklarını beyan etti. Ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılık veya basınla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği ortaya çıktı. Belgelerin iletilmesinin hemen ardından Alman vatandaşlarının Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül tarafından aranarak ölümle ve şantajla tehdit edildikleri öğrenildi.

#13
Foto - Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

O paraların asıl kaynağına inmek gerek bir ara dilden dile konuşulurdu şişli belediyesi başkanıyken koparmadığı avm garaj ve imarlara sonra duyulmaz oldu sanırım bir arada. Mahkemelik olmuştu ama ozamanlar hep ikinci üçüncü şahıslar üzerinden yürümüş diyordu millet devlet el atarsa sarıgüller sıkıntı yaşayabilir suçu yoksada dedi kodu kalır

ALİ Veli Deli

Maşallah diyelim darısı ismi açıklanmayan fonculara gelsin ama sizce gelirmi tâbi ki
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, evinde servet değerinde döviz ve değerli eşyalar bulunan Esenyurt Belediye Başk..
Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı
Gündem

Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı

100 milyon Euro'luk kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında firar eden Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ba..
Murat Ağırel gözaltına alındı
Gündem

Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü..
Kitap değil terör propagandası: Mahir Çayan'ın kitabına toplatma kararı
Gündem

Kitap değil terör propagandası: Mahir Çayan'ın kitabına toplatma kararı

Terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin (THKP-C) kurucularından Mahir Çayan'ın yazılarını ve çeşitli isimlerin Çayan hakkında..
Bir mayolu voleybolcuları kutsayan muhafazakarlara bakın bir de bu çocuğa! Müslüman sporcunun hassasiyeti takdir topladı
Spor

Bir mayolu voleybolcuları kutsayan muhafazakarlara bakın bir de bu çocuğa! Müslüman sporcunun hassasiyeti takdir topladı

Güreş müsabakasında kazandığı galibiyet sonrası kadın hakemle el sıkışmaktan kaçınan genç Müslüman sporcu, sergilediği inanç hassasiyetiyle ..
Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı
Gündem

Mali Şube’den sabah operasyonu! Aylin Sarıgül ve oğulları gözaltına alındı

İstanbul’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda gazeteci Murat Ağırel ile Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül’ün Mali Şube ekiplerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23