Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine ilişkin ortaya atılan kara para aklama iddialarında dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. İki Alman iş insanının şikâyetiyle başlayan süreçte, Abdurrahman Emir Sarıgül’e ait ekspertiz değeri 32 milyon euro olarak belirtilen bir yalının satışı gerekçe gösterilerek hesabına yurt dışından 100 milyon euro gönderildiği öne sürüldü. Yabancı bankanın transfere bloke koymasının ardından ise blokenin kaldırılması amacıyla 1,5 milyon euro değerindeki İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül’e devredildiği iddia edildi.