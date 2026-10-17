Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çarpıcı KARA PARA iddiası! Emir Sarıgül’ün hesabına 100 milyon euroluk transfer

"YETER Kİ BİZİM HESABA GİRSİN" Firari olan şüphelilerden Sinan Çampınar, Mustafa Sarıgül'e "Bayern 24 adını hiçbir yere karıştıramam başkanım. Bankama verirsem bankam Bayern 24 ne der... Jeff'in okeyini almadan hiçbir şey imza atamam" diyerek Alman ortakların resmi onayı olmadığını ifade etti. Paranın aklanması için "Bu verilecek 1 Milyon Euro'yu borç gösterelim ya da ben size fatura yazayım" teklifleri tartışıldı. Mustafa Sarıgül ise paranın bir an önce hesaba girmesi için şu talimatı verdi: "Bizim onu yaz ama diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin. Biz onu hallederiz geriye, problem yok."