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Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

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Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde düzenlenen "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, mahkemeler tarafından haklarında yakalama emri bulunan 912 firarinin adalete teslim edildiğini bildirdi.

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Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; uygulama Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi.

#2
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Çalışmalara 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı.

#3
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Uygulama sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 kişi olmak üzere toplam 912 suçlu yakalandı.

#4
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

#5
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

"Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz.

#6
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.

#7
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

Kahraman jandarmamızı, kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

#8
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

İşte çalışmalardan görüntüler...

#9
Foto - Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!

İşte çalışmalardan görüntüler...

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Yorumlar

Muhammed Genç

Yok yok yazıktır onlar REZİL olmazlar. ; NİSAN YSĞMUR' İ. Mecliste otursunlar. Maaşları az sa artıalım. Dokunulmazlığ var ... Yemekler beleş.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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