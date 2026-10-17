Bakanlık son sayıyı paylaştı: 912 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde düzenlenen "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, mahkemeler tarafından haklarında yakalama emri bulunan 912 firarinin adalete teslim edildiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde düzenlenen "Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında, mahkemeler tarafından haklarında yakalama emri bulunan 912 firarinin adalete teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; uygulama Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi.
Çalışmalara 8 bin 285 ekip ve 25 bin 395 personel katıldı.
Uygulama sonucunda; 0-5 yıl hapis cezası ile aranan 751, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 100, 10-20 yıl hapis cezası ile aranan 48, 20 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 13 kişi olmak üzere toplam 912 suçlu yakalandı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine müsaade etmiyoruz.
Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman jandarmamızı, kahraman polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
İşte çalışmalardan görüntüler...
İşte çalışmalardan görüntüler...
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