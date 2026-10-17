Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Piyasalarda yılın son çeyreği başlarken, konut piyasasının son görünümü de belli oldu. Merkez Bankasının verilerine göre Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesine yükseldi. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 22,3 oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 29,7 olduğu eylülde konut fiyatları reel olarak ise yüzde 5,7 geriledi. Böylece konutun enflasyondan arındırılmış değerindeki düşüş devam etti. Aylık görünüm de benzer bir tabloya işaret etti. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,2 yükselirken, tüketici enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Rakamlar, konut fiyatlarında aylık bazda da reel olarak yaklaşık yüzde 0,6'lık gerilemeye işaret etti. Yıllık reel kayıptaki hafifleme olumlu görünse de, fiyatların genel eğiliminde henüz güçlü bir toparlanma sinyali gelmedi.