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Ekonomi
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Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Konut fiyatlarında enflasyon karşısındaki reel gerileme sürerken piyasanın son bilançosu netleşti. Türkiye genelinde ortalama konut yatırımının yıllık brüt getirisi yüzde 8,04 ve ortalama amortisman süresi 12 yıl olarak ölçülürken, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı iller yıllık yüzde 10'a yaklaşan getirileriyle dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan Hakkâri, yüzde 10,41'lik oranla yatırımcısına en çok kazandıran şehir oldu.

#1
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Konut fiyatları eylülde artmaya devam etse de enflasyon karşısında reel düşüş sürdü. Toplam satışlar ise geçen ay yüzde 9,3 geriledi. Geçen ay ilk el satışlardaki artış dikkat çekti. Bu arada Türkiye'de konutun ortalama getirisi yıllık yüzde 8 olarak ölçüldü. Bazı illerde bu getiriler daha yüksek seviyede gerçekleşiyor...

#2
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Piyasalarda yılın son çeyreği başlarken, konut piyasasının son görünümü de belli oldu. Merkez Bankasının verilerine göre Konut Fiyat Endeksi, eylül ayında aylık bazda yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesine yükseldi. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 22,3 oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 29,7 olduğu eylülde konut fiyatları reel olarak ise yüzde 5,7 geriledi. Böylece konutun enflasyondan arındırılmış değerindeki düşüş devam etti. Aylık görünüm de benzer bir tabloya işaret etti. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,2 yükselirken, tüketici enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Rakamlar, konut fiyatlarında aylık bazda da reel olarak yaklaşık yüzde 0,6'lık gerilemeye işaret etti. Yıllık reel kayıptaki hafifleme olumlu görünse de, fiyatların genel eğiliminde henüz güçlü bir toparlanma sinyali gelmedi.

#3
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

İSTANBUL FİYAT ARTIŞINDA ÖNDE: Üç büyük il arasında konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehir İstanbul oldu. İstanbul’da yıllık fiyat artışı yüzde 26,8’e ulaşırken, Ankara’da yüzde 22, İzmir’de ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Aylık bazda da İstanbul yüzde 1,9’luk artışla ilk sırada yer aldı. İzmir’de fiyatlar yüzde 0,8 yükselirken; Ankara’da artışın yüzde 0,1’de kalması, başkentte fiyat hareketinin yavaşladığını gösterdi.

#4
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

KONUT SATIŞLARINDA yüzde 9,3 DÜŞÜŞ: Öte yandan TÜİK verilerine göre eylülde Türkiye genelindeki konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 142 bin 400 adet oldu. Buna karşılık ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 500 adede yükseldi. Böylece yeni konut satışları, genel piyasadaki düşüşe rağmen pozitif ayrıştı. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı da geçen yılın aynı ayındaki yüzde 31,6 seviyesinden yüzde 36,2’ye çıktı. Bu gelişme, yeni konut segmentinin mevcut piyasa koşullarında görece daha dirençli kaldığını ortaya koydu.

#5
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI: Konut piyasasında talebin önündeki engellerden biri, finansman maliyetleri olmaya devam ediyor. Konut kredisi faizleri eylülde sınırlı bir düşüşle yüzde 41,91’e gerilese de yüksek seviyesini korudu. İpotekli konut satışları geçen ay yüzde 5,1 artarak 23 bin 400 adede ulaştı. İpotekli satışların toplam içindeki payı ise yüzde 16,4 seviyesinde kaldı. Bu oran, konut alımlarında kredi kullanımının hâlâ sınırlı olduğunu gösterdi.

#6
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

AMORTİSMAN SÜRELERİ: Bu arada konut yatırımcısı için önemli gösterge olan amortisman sürelerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Endeksa tarafından ölçüle verilere göre, Daire nitelikli konutların ortalama fiyatı Eylül 2026’da 4 milyon 983 bin 480 TL oldu. Ortalama geri dönüş süresi 12 yıl olarak gerçekleşti. Yıllık brüt getiri ise yüzde 8,04 olarak hesaplandı.

#7
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

PEKİ GETİRİSİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ? Bazı illerde ise yıllık getirinin daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bu iller, ortalama konut fiyatları ve yıllık getiriler şöyle sıralanıyor:

#8
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Hakkâri 2 milyon 461 bin TL yüzde 10,41 Şanlıurfa 3 milyon 704 bin TL yüzde 9,98

#9
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Muş 3 milyon 877 bin TL yüzde 9,96 Kırıkkale 3 milyon 277 bin TL yüzde 9,96

#10
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Ağrı 3 milyon 191 bin TL yüzde 9,57 Kilis 1 milyon 901 bin TL yüzde 9,37

#11
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Ankara 4 milyon 950 bin TL yüzde 8,99 Kars 2 milyon 586 bin TL yüzde 8,88

#12
Foto - Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu

Bitlis 2 milyon 881 bin TL yüzde 8,62 Bilecik 3 milyon 497 bin TL yüzde 8,53

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