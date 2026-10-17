Ev alacaklar için kritik liste açıklandı! Konutta en çok kazandıran 10 il belli oldu
Konut fiyatlarında enflasyon karşısındaki reel gerileme sürerken piyasanın son bilançosu netleşti. Türkiye genelinde ortalama konut yatırımının yıllık brüt getirisi yüzde 8,04 ve ortalama amortisman süresi 12 yıl olarak ölçülürken, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı iller yıllık yüzde 10'a yaklaşan getirileriyle dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan Hakkâri, yüzde 10,41'lik oranla yatırımcısına en çok kazandıran şehir oldu.