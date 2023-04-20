Olursa kendini aşacak! 220 nüfuslu i̇lden i̇nanılmaz hedef

2 ay değil, 12 ay turizm parolası Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, pandemi dönemi hariç tüm turizm sezonlarında, Ramazan Bayramı’nın da yaz dönemine gelmesiyle turizm beklentilerini rahatlıkla aştıklarını kaydetti. Süren, “Geçen yıl beklentimizin de üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl beklentimiz geçen yılın da üzerinde. Çünkü kültür ve turizm potansiyeli bakımından çok zengin, alternatif turizm kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilimizde deniz, inanç, doğa ve kültür turizmiyle potansiyelin il merkezi ve ilçeler bazında planlanması ve harekete geçilmesi gerekiyordu. Biz geçen yılki Turizm Haftası’nda ‘2 ay değil, 12 ay turizm’ parolasıyla yola çıkmıştık. Bunu planlayarak harekete geçiyoruz, bu yıl ciddi manada hazırlıklarımız var” diye konuştu.