2023-04-20 12:09:46 Olursa kendini aşacak! 220 nüfuslu i̇lden i̇nanılmaz hedef
Toplam kent nüfusunun 220 bin olduğu Sinop’ta, Ramazan Bayramı itibariyle başlayan 2023 yılı turizm sezonunda 2,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması hedefleniyor. Uzun ve temiz sahilleri, eşsiz tabiatı ve köklü tarihi geçmişiyle Karadeniz Bölgesi'nde turizm imkanları bakımından öne çıkan, fay hattı bulunmaması nedeniyle de tersine göç başlayan Sinop, her geçen yıl rahatlıkla ulaştığı turizm hedefini yükseltiyor. 2022 yılı sezonunda 2 milyon hedefini rahatlıkla geçerken, bu yıl 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor.