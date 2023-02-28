Ölümcül hastalık gözlerden ortaya çıkıyor

Düşük kolesterol için yaşam tarzı değişiklikleri 'çoğu zaman' yeterli olmayacaktır. Yaşam tarzına bağlı yüksek kolesterolde olduğu gibi FH, kalp hastalığı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. CDC şöyle diyor: “Hiperkolesterolemin (AH) yaklaşık 250 kişiden birini etkileyen ve genç yaşta koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını artıran genetik bir bozukluktur. FH'li kişilerde, bazen 'kötü kolesterol' olarak adlandırılan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün kan seviyeleri yükselmiştir. Kanınızda çok fazla LDL kolesterol olması, koroner arter hastalığı geliştirme veya kalp krizi geçirme riskinizi artırır.”