2022-04-05 08:09:09 Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi'de akıllara durgunluk veren olay
Sultangazi'de yaşayan Mecbure Yaşar, oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak İstendi. 64 yaşındaki kadını diğer oğlu kurtarırken, tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mecbure Yaşar gözyaşları için yaşananları anlatarak, "Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm, süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı" diye konuştu. Oğlu Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.