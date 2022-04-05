Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi'de akıllara durgunluk veren olay

Anne Yaşar " Evi Ümit diye bir oğlum var o alt katı yaktı. Yasin evin üst katını yaktı. Ben sığınma evinde kalırken Ümit evi istemiş Yasin vermeyince Ümit alt katı yaktı. Ben sığınma evindeydim benim haberim yoktu. Bana telefon geldi 'evin yanıyor, ev bark gitti. Eve dön' diye. Eve geldim böyle gördüm" şeklinde konuştu.