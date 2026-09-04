Erich Vad: Türkiye'yi küçümsüyoruz öyle ya da böyle Ankara ile işbirliği yapmak zorunda kalacağız

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna ve Karadeniz’e geçişi kontrol ettiğine dikkati çeken Vad, Ankara’nın ittifak açısından stratejik öneminin son yıllarda daha da arttığını vurguladı. Türkiye’nin Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu arasındaki jeopolitik konumunun Batı açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Vad, şunları söyledi: “Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir stratejik konuma sahip. Bu gerçek görmezden gelinemez. Türkiye, NATO’nun en güçlü ikinci ordusuna sahip. Jeopolitik açıdan Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu bakımından Batı’nın çok önemli bir köprübaşıdır.” Orta Asya’da Rusya ile Çin arasında yaşanan nüfuz mücadelesine de işaret eden Vad, Türkiye’nin İpek Yolu güzergâhı ve Türk devletleriyle geliştirdiği ilişkiler sayesinde bu bölgede giderek daha önemli bir aktör hâline geldiğini söyledi.