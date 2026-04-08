Son anda bakın neler söylemiş: Lucescu'nun hastanede söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış Limon meğer ne kadar faydalıymış! Sararan beyazlara gelen çözüm... A Milli Takım'ın kasası dolacak! Tahmini kazanç tabosu! Kayısı ağaçları çiçek açtı! Erzincan'da baharın en güzel hali Bu kararı aldılar: Göztepe maçı öncesi sürpriz gelişme: Son anda yapacaklar mı? Nereden çıktı şimdi: Beşiktaş'a patlamasının sırrı! Kante'ye verilen söz İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı! Bu ürünler dişleriniz için yıkım olabilir! Beyazlatıyor diye kullanılıyor, sonuç hüsran oluyor Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu... BAE'yi bırakıp Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Çuvallar dolusu parayla gelecekler
Sağlık
16
Yeniakit Publisher
Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Müthiş bir şifa deposu sayesinde çuvallar dolusu paralar harcayıp, ilaçlara paralar dökmeyin ve doğal şifanızı tercih edin...

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Sigara kullanımının akciğerler üzerinde sebep olduğu tahribat hepimizin malumu.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Ancak doğanın eczanesinde öyle bir ürün var ki, yüzyıllardır "akciğer dostu" olarak biliniyor.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Sosyal medyada ve sağlık platformlarında "Akciğerleri cam gibi parlatıyor" sloganıyla anılan o meşhur baharatın faydalarını yazdık. İşte bu güçlü kök bitkinin akciğerler üzerindeki etkileri ve kullanım yöntemleri...

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Öksürük krizlerine son, derin nefese merhaba! Sigara içenlerin akciğerlerinde biriken o kirli tabakayı adeta bir mıknatıs gibi çekip alan, solunum yollarını cam gibi parlatan mucizevi baharat ortaya çıktı.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Aktarların önünde kuyruk oluşmasına neden olan bu doğal yöntemle, ciğerlerinizdeki bayram havasını hissedeceksiniz.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

İşte uzmanların da önerdiği, akciğer detoksunun bir numaralı kahramanı tarif...

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Zencefil, içindeki gingerol ve shogaol gibi biyoaktif bileşikler sayesinde akciğer sağlığında kritik bir rol oynar:

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Toksin Temizliği: Hava kirliliği ve sigara dumanı ile akciğerlerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Ödem ve İltihap Giderici: Güçlü anti-inflamatuar özelliği sayesinde hava yollarındaki iltihaplanmayı azaltarak nefes alışverişini kolaylaştırır.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Mukus Parçalayıcı: Akciğer kanallarında biriken ve nefes darlığına yol açan yapışkan mukusun (balgam) çözülmesini sağlar.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Sigara içenlerin veya kirli havaya maruz kalanların haftada birkaç kez tüketebileceği, akciğerleri ferahlatan o özel karışım:

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Malzemeler: 1 parça taze zencefil (baş parmak büyüklüğünde) 1 çay kaşığı bal (hakiki olması tercih edilir) 1 adet çubuk tarçın Yarım limonun suyu 250 ml sıcak su

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Hazırlanışı: Taze zencefili dilimleyin veya rendeleyin. Sıcak suyun içerisine zencefili ve tarçını ekleyip 5-7 dakika demlenmeye bırakın. Ilıdıktan sonra balı ve limon suyunu ekleyin (Balı çok sıcak suya eklemeyin, besin değerini koruyun). Günde 1 fincan, özellikle akşamları tüketebilirsiniz.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Doğal çözümler destekleyici olsa da gerçekleri unutmamak gerekir: Mucize Değil, Destek: Hiçbir besin veya baharat, sigaranın verdiği zararı yüzde 100 ortadan kaldırmaz. En iyi temizlik yolu sigarayı bırakmaktır.

Foto - Öksürük krizlerine son verin: Akciğerleri cam gibi parlatıyor: Müthiş bir şifa deposu...

Kronik Rahatsızlıklar: Eğer KOAH, astım veya ciddi bir kalp rahatsızlığınız varsa bu tür kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Kan Sulandırıcı Etki: Zencefilin kan sulandırıcı özelliği vardır; ameliyat öncesi veya düzenli ilaç kullanımında dikkatli olunmalıdır. Akciğerlerinizi gerçekten parlatmak istiyorsanız, bu kürü uygularken aynı zamanda bol su tüketmeyi ve derin nefes egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin!

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içindeki kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı yazısında Özgür Özel’in mutlak butlan davası..
CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç
Dünya

CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

Türkiye’de CHP belediyelerinde ve CHP parti binalarında hemen her gün cereyan eden fuhuş olayları sürerken, Endonezya’da fuhuşa örnek bir ce..
Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı
Gündem

Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı

Cengiz Alçayır, Erzurum İspir’de kendisini “Mesih İsa” ilan eden adam ile “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu arasındaki benzerlikleri anlatt..
Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de
Gündem

Manisa’da FETÖ’nün yeni yapılanması deşifre edildi! Gözler Manisalı CHP Genel Başkanı Özel’de

FETÖ/PYD’nin Manisa’daki güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada terör örgütünün yeniden yapılanma çabaları deşifre edildi. CHP ..
'Kuruş' ayarı çeken Özgür'den Ekrem'e çizik
Gündem

'Kuruş' ayarı çeken Özgür'den Ekrem'e çizik

Kendi içindeki koltuk kavgalarıyla çalkalanan CHP’de, "milyarlık villa" skandalı sonrası kılıçlar çekildi. CHP Genel Başkan Özgür Özel, İBB'..
O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!
Ekonomi

O ülke savaşta kasasını altınla doldurdu!

Çin Merkez Bankası, Mart ayında bir yıldan uzun sürenin en büyük altın alımını gerçekleştirerek, bölgede devam eden savaşın fiyatlar üzerind..
