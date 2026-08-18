Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

İtirafçı G.K.'nın anlattıklarına göre, Romanya'daki faaliyetlerin merkezinde örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu sağ kolu Ahmet Uğur Pakcan yer alıyor. Tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi olarak gösterilen Pakcan'ın, ticari faaliyet kılıfı altında örgütün dev finans ağını yönettiği iddia ediliyor. Romanya'daki finansal ve ticari ağın temel taşları olarak Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan Dristor Döner ve para trafiğinin yönlendirildiği iddia edilen Dristor Döviz Bürosu öne çıkıyor. Ayrıca, Ahmet Uğur Pakcan'ın tek yetkilisi olduğu öğrenci yurtlarının da bu dev finansal ağın önemli bir merkezi olarak kullanıldığı belirtiliyor.