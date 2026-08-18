Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı
Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin cemaatini ele geçirip adeta gizli örgüte dönüştüren Alihan Kuriş'in kurduğu yapılanmaya yönelik soruşturmada ifade veren G.K., yurtdışı para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. G.K., Bükreş’teki yurtlarda kalan öğrencilerin Türkiye’ye gönderildiğini, valizlerine dolar, euro ve sterlin yerleştirilerek “Romanya’ya varana kadar açmayın” talimatı verildiğini öne sürdü. İfadede Romanya hattının kilit ismi olarak tutuklu Ahmet Uğur Pakcan gösterildi.