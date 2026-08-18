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Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

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Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin cemaatini ele geçirip adeta gizli örgüte dönüştüren Alihan Kuriş'in kurduğu yapılanmaya yönelik soruşturmada ifade veren G.K., yurtdışı para trafiğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. G.K., Bükreş’teki yurtlarda kalan öğrencilerin Türkiye’ye gönderildiğini, valizlerine dolar, euro ve sterlin yerleştirilerek “Romanya’ya varana kadar açmayın” talimatı verildiğini öne sürdü. İfadede Romanya hattının kilit ismi olarak tutuklu Ahmet Uğur Pakcan gösterildi.

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Foto - Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş'in yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün yurtdışı para trafiğine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren G.K. isimli şahıs, yapılanmanın Romanya ayağına ilişkin önemli iddialarda bulundu. Bükreş'teki bir döner zincirine ortak olduğu dönemde örgütün ticari faaliyetleri ve para transferi hakkında bilgi edindiğini öne süren G.K., bu yasadışı trafiğin detaylarını savcılıkla paylaştı.

#2
Foto - Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

İtirafçı G.K.'nın anlattıklarına göre, Romanya'daki faaliyetlerin merkezinde örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu sağ kolu Ahmet Uğur Pakcan yer alıyor. Tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi olarak gösterilen Pakcan'ın, ticari faaliyet kılıfı altında örgütün dev finans ağını yönettiği iddia ediliyor. Romanya'daki finansal ve ticari ağın temel taşları olarak Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan Dristor Döner ve para trafiğinin yönlendirildiği iddia edilen Dristor Döviz Bürosu öne çıkıyor. Ayrıca, Ahmet Uğur Pakcan'ın tek yetkilisi olduğu öğrenci yurtlarının da bu dev finansal ağın önemli bir merkezi olarak kullanıldığı belirtiliyor.

#3
Foto - Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

Sabah'ta yer alan ifadede yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise dövizlerin yurtdışına nasıl kaçırıldığına yönelik oldu. G.K.'nın iddialarına göre sistem, yurtdışında kalan öğrencilerin kurye olarak kullanılmasıyla işletildi. Bükreş'teki yurtta kalan öğrenciler, tatil bahanesiyle Türkiye'ye gönderildi ve İstanbul'da yapılanmanın avukatı olan M.A.'nın yanına yönlendirildi.

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Foto - Öğrencilerini para kuryesi olarak kullanmışlar! Alihan Kuriş soruşturmasında hiç hesapta olmayan ülkenin adı çıktı

İddiaya göre, bu görüşmeler sırasında öğrencilerin valizlerine gizlice yüklü miktarda dolar, euro ve sterlin yerleştirildi. Bu işlem esnasında öğrencilere kesin bir dille "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı verildi. Kaçak yollarla Bükreş'e ulaştırılan dövizlerin, oradaki örgüt yöneticileri tarafından teslim alınarak sisteme dahil edildiği kayıtlara geçti.

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