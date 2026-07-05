Yurt dışı telefon sahiplerine müjde! Arızalanan cihazlar için IMEI çilesi resmen bitti!
Yurt dışından binbir hevesle telefon getiren ancak cihazı arızalandığında ne yapacağını bilemeyen vatandaşların imdadına devlet yetişti.
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Yurt dışından binbir hevesle telefon getiren ancak cihazı arızalandığında ne yapacağını bilemeyen vatandaşların imdadına devlet yetişti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen akıllı telefonların IMEI kayıt işlemlerine yönelik yönetmelikte ezber bozan tarihi bir değişikliğe gitti.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, arızalanan veya ana kartı değiştirilen kayıtlı cihazların IMEI güncelleme süreçleri tamamen yasal bir zemine ve büyük bir kolaylığa kavuşturuldu.
Düzenleme kapsamında, IMEI değişikliği başvurusunu yalnızca ilk cihaz kayıt başvurusunu yapan kişi gerçekleştirebilecek. Başvurular, cihaz kayıt işleminin tamamlanmasının ardından üç takvim yılı içerisinde e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Başvuru için belge istenecek. IMEI değişikliği başvurularında, cihaz değişimini gerçekleştiren firma tarafından düzenlenen bir belgenin sunulması gerekecek. Belgede;
* Firma unvanı ve iletişim bilgileri, * Değişimin arıza nedeniyle yapıldığına ilişkin ifade, * Eski ve yeni IMEI numaraları, * Firma anteti veya kaşesi bulunması zorunlu olacak.
BAŞVURULAR YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK Yönetmelikle birlikte bazı başvuruların abone kayıt merkezleri aracılığıyla yapılmasına ilişkin hüküm kaldırıldı. Buna göre IMEI değişikliği başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Düzenleme, yalnızca arıza nedeniyle cihazı veya ana kartı değiştirilen ve daha önce usulüne uygun şekilde IMEI kaydı yapılmış telefonları kapsıyor. IMEI kayıt ücretinde, yurt dışından telefon getirme şartlarında veya yeni bir IMEI kayıt hakkı tanınmasına ilişkin herhangi bir değişiklik ise bulunmuyor.
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