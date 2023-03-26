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O ülkede volkan harekete geçti!

2023-03-26 06:45:26
O ülkede volkan harekete geçti!

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi.

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

#2
Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3'e çıkarıldığı bildirildi.

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

#4
Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

#5
Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

#6
Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

#7
Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

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Foto - O ülkede volkan harekete geçti!

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