2023-03-26 06:45:26 O ülkede volkan harekete geçti!
Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi.
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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi.
Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.
Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3'e çıkarıldığı bildirildi.
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