O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

Seçtiğiniz kıyafetlerin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmek önemlidir. Ancak iç göstermeyen, ütü gerektirmeyen ve leke tutmayan kıyafetlerin sağlıklı olduğu düşüncesi doğru değildir. Uzmanlar, bazı kumaş türlerinin cildi etkileyebilecek kimyasallar içerebileceğini ve bu nedenle kıyafet seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle içeriğinde PFAS bulunduğu iddia edilen giysilerin kullanımının zararlı olabileceği belirtiliyor. Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, bu tür giysilerin tuhaf bir dokusu olduğunu ve paketi açıldığında yayılan koku varsa, ürünün fazla PFAS içerebileceğini söylüyor. Bu kimyasal maddelerin alerjilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Birçok ülke tarafından yasaklanması gündeme gelen o kıyafetler vücut sağlığını tehdit ediyor. Satışı yasaklanması istenen kıyafetlerin detayları ortaya çıktı.