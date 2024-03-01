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Yaşam
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O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

2024-03-01 15:17:34
O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

Kıyafet alışverişi yaparken dikkat! Birçok ülkede yasaklanması gündeme gelen o kıyafetler vücut sağlığını tehdit ediyor.

#1
Foto - O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

Seçtiğiniz kıyafetlerin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmek önemlidir. Ancak iç göstermeyen, ütü gerektirmeyen ve leke tutmayan kıyafetlerin sağlıklı olduğu düşüncesi doğru değildir. Uzmanlar, bazı kumaş türlerinin cildi etkileyebilecek kimyasallar içerebileceğini ve bu nedenle kıyafet seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle içeriğinde PFAS bulunduğu iddia edilen giysilerin kullanımının zararlı olabileceği belirtiliyor. Sağlıklı Yaşam Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, bu tür giysilerin tuhaf bir dokusu olduğunu ve paketi açıldığında yayılan koku varsa, ürünün fazla PFAS içerebileceğini söylüyor. Bu kimyasal maddelerin alerjilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Birçok ülke tarafından yasaklanması gündeme gelen o kıyafetler vücut sağlığını tehdit ediyor. Satışı yasaklanması istenen kıyafetlerin detayları ortaya çıktı.

#2
Foto - O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

Ayrıca, kırışmaması için özel maddeler içeren gömleklerin de kimyasal içerdiği ve sadece kuru temizleme yapılabilen giysilerin tercih edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu tür kimyasalların çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken giysilerde kullanılmasının sağlık açısından risk taşıdığı vurgulanıyor. Buyrukçu, “Sadece kuru temizleme yapılabilir olan giysileri asla almamak lazım. Hiçbir şekilde çamaşır makinesinde yıkanmaz denilen ürünleri asla tercih etmeyin" dedi.

#3
Foto - O kıyafetlerin satışı yasaklanıyor! Artık hiçbir yerde satılmayacak! Sakın almayın

Teknoloji çağındaki giysilerin insan sağlığını tehdit ettiği ve özellikle bilimsel araştırmalara konu olan "sonsuz kimyasalların" giysilerde kullanılmasının ciddi tehlikelere yol açabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle, organik ve pamuklu kumaşlardan üretilmiş giysilerin tercih edilmesi, ikinci el ürünlerin kullanılması öneriliyor. Sonsuz kimyasallardan korunmak için uzmanlar pamuklu ve organik kumaşların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Yeni üretilen kimyasal içerikli ürünlerdense ikinci el ancak kaliteli pamuklu kumaşlar da denenebilir. Birçok dünya ülkesinde yasaklanması konuşulan PFAS ile ilgili tartışmalar sürüyor.

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