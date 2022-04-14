  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
O ilimizde ölçüldü! Kar kalınlığı 50 santimetre

2022-04-14 14:01:33
O ilimizde ölçüldü! Kar kalınlığı 50 santimetre

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetre oldu.

#1
Foto - Kentte 2 gün önce etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla devam etti.

Kentte 2 gün önce etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla devam etti.

#2
Foto - Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, nisan ayında da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen ziyaretçiler, nisan ayında da kayak yapmanın keyfini yaşadı.

#3
Foto - Öte yandan, Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konaklamanın sona erdiği, günübirlik ziyaretlerin devam ettiği kayak merkezi, 15 Aralık'ta başlayıp 31 Mart'ta sona eren 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Öte yandan, Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, konaklamanın sona erdiği, günübirlik ziyaretlerin devam ettiği kayak merkezi, 15 Aralık'ta başlayıp 31 Mart'ta sona eren 2021-2022 kış sezonunda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

#4
Foto - Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde, 2 bin 226 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

Zekeriya Beyaz'ın cenazesine pohpohladığı laikçiler bile gelmedi!
Gündem

Zekeriya Beyaz'ın cenazesine pohpohladığı laikçiler bile gelmedi!

Laikçiler tarafından pohpohlanan ve İslam'ı ifsat etmeye çalışan sözde ilahiyatçı Zekeriya Beyaz tedavi gördüğü hastanede öldü. Beyaz’ın cen..
Zelenskiy 4 ülkeye teşekkür etti
Dünya

Zelenskiy 4 ülkeye teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın her zaman Ukrayna'yı ilk savunanlardan olduğunu söyledi..
'İmran Khan' Türk mü? Babür İmparatorluğu ilgili çarpıcı ayrıntı
Gündem

'İmran Khan' Türk mü? Babür İmparatorluğu ilgili çarpıcı ayrıntı

Yazar Meryem Aybike Sinan, İmran Khan ile ilgili "“Khan” gitti, “Şerif” geldi!" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskva'yı vurdu
Dünya

Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskva'yı vurdu

Ukrayna , Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskva'yı vurduğunu açıkladı.
O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti
Siyaset

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Partisinin grup toplantısında "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük y..
Osman Yüksel Serdengeçti'nin evinde gizli bölme bulundu! İçinden çıkanlar...

Osman Yüksel Serdengeçti'nin evinde gizli bölme bulundu! İçinden çıkanlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay