Hayran bırakan manzara! 700 yıllık kale yeşile büründü

Selçuklu döneminde de kullanıldığı bilinen Kov Kalesi, 2007 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılırken, son yıllarda çevresine kazandırılan sosyal tesislerle de ziyaretçilerine daha konforlu bir gezi imkanı sunuyor. Doğu cephesinden Gümüşhane'nin dağ silsilelerini panoramik olarak izleme fırsatı sunan tarihi yapı, özellikle bahar aylarında yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Tarihi atmosferi ve etkileyici manzarasıyla Doğu Karadeniz'in ayakta kalan en görkemli kaleleri arasında gösterilen Kov Kalesi'nin yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor. Kov Kalesi’ne ilk defa geldiğini söyleyen Songül Şahin, "Daha önce hiç gelmedim, ilk defa geliyorum. Çok güzel olduğunu duymuştum. Kaleye henüz çıkmadık, tarihi çok eski tabi ki. Tarihi dokusu çok güzel, coğrafyası çok güzel" dedi. Abdulhalim Alkan da, "Bizim için muazzam bir yer. Ben de Esenyurt Köyü’ne çok yakın bir beldedeyim. Doğayla iç içe, kafa dinlemek isteyenlerin uğrak yeri olabilecek bir nokta. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.