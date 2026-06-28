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Otomotiv
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TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

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TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG'un Haziran 2026 finansman kampanyasında sona yaklaşılırken, sıfır faizli kredi fırsatları otomobil almak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor.

#1
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG faizsiz kredi kampanyası 2026 detayları belli oldu. TOGG T10F için 900 bin TL, T10X için 650 bin TL sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Peki, TOGG 900 bin faizsiz kredi hangi banka veriyor? İşte TOGG faizsiz kredi veren bankalar, güncel fiyat listesi ve kampanya şartları.

#2
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, Haziran ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında belirli modellerde 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği sağlıyor. T10F ve T10X'in belirli versiyonlarını kapsayan kampanya, anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunulurken, şirketlere yönelik yüzde 100'e varan finansman desteği de dikkat çekiyor. İşte TOGG faizsiz kredi kampanyasının tüm ayrıntıları…

#3
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG'dan 900 bin TL faizsiz kredi kampanyası TOGG'un Haziran 2026 kampanyasında en dikkat çeken destek, yeni sedan modeli T10F için sunulan 900 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi oldu.

#4
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

Kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, faiz ödemeden 900 bin TL finansman kullanabiliyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı yaklaşık 75 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor. Aynı kampanya, T10F V2 ve T10F 4More versiyonları için de geçerli olarak sunuluyor.

#5
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG T10X faizsiz kredi kampanyası devam ediyor TOGG'un en çok tercih edilen SUV modeli T10X V2 için de faizsiz kredi desteği sürüyor. TOGG faizsiz kredi kampanyası kapsamında; 650 bin TL'ye kadar kredi 12 ay vade

#6
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

aiz imkânı sunuluyor. Bu finansman modelinde aylık ödeme yaklaşık 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.

#7
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG faizsiz kredi veren bankalar hangileri? TOGG'un kampanyalı finansman seçenekleri, anlaşmalı bankalar üzerinden kullandırılıyor.

#8
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG faizsiz kredi kampanyasında yer alan bankalar şunlar: Akbank Türkiye İş Bankası Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank Albaraka Türk Kuveyt Türk TEB Bankalar, kampanyaları belirli model, kredi tutarı ve vade seçeneklerine göre dönemsel olarak uyguluyor.

#9
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

TOGG faizsiz kredi veren bankalar İş Bankası T10X V2 ve T10F V2 modellerinde belirlenen kredi limitleri kapsamında 12 ay vadeli sıfır faizli finansman sağlıyor. Akbank Trumore uygulaması üzerinden yapılan başvurularda T10X ve T10F'nin belirli versiyonlarında yüzde 0 faizli kredi desteği sunuyor. Albaraka Türk Katılım finansmanı modeliyle T10X V2 ve T10F V2 araçlarında 12 ay vadeli yüzde 0 kâr payı avantajı sağlıyor.

#10
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

Kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteği TOGG, bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketlere yönelik kampanyasını da sürdürüyor. T10F V2, T10X V2, T10F 4More ve T10X 4More modellerinde 5 adet ve üzeri araç alımlarında yüzde 100'e varan finansman imkânı sunuluyor. Böylece işletmeler, yüksek peşinat ödemeden filo yatırımlarını gerçekleştirebiliyor.

#11
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

Haziran 2026 TOGG T10X fiyat listesi TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL TOGG T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL

#12
Foto - TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar!

Haziran 2026 TOGG T10F fiyat listesi TOGG T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL TOGG T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL TOGG T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL TOGG T10F V2 4More: 3.217.857 TL

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