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"Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

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“Turkuaz” koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde 'Turkuaz' operasyonunu başlattı.

#1
Foto - "Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

Zirve öncesinde üst düzey önlemleri içeren bir "operasyon paketi" oluşturan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "Turkuaz Operasyonu" adı altındaki tedbirleri uygulamaya koydu.

#2
Foto - "Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

Ankara genelindeki uygulama ve denetimlerle şüphelilere göz açtırılmazken, NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelere özel ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre korunan "kırmızı alanlarda" ise güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

#3
Foto - "Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

NATO Zirvesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü, aktif suça karışan şahıslar üzerinde analiz çalışması yaptı.

#4
Foto - "Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hedef alındı. 43 tim ve 396 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda; terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından aranan 58 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

#5
Foto - "Turkuaz" koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek gerçekleştirdiği toplantıda, zirvenin güvenlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.

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