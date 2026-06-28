Terörsüz Türkiye sürecinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken “Öcalan” detayı
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında beklenen çerçeve yasanın ayrıntıları ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve lider kadroyla ilgili detay dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında beklenen çerçeve yasanın ayrıntıları ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve lider kadroyla ilgili detay dikkat çekti.
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'e gelecek çerçeve yasanın ayrıntıları netleşmeye başladı. Uzun süredir ‘Önce silah bırakma sonra yasa’ başlığı ile yürütülen tartışmalarda orta yol bulundu. Meclis’in raporunda da yer alan şekliyle yasanın çıkmasının silah bırakma şartına bağlı olması, DEM Parti ve İmralı’nın itirazlarına neden olmuştu. Bu tartışmalar arasında güvenlik birimlerinin İmralı ve Kandil ile, AK Parti’nin de DEM Parti ile yürüttüğü temaslardan sonra farklı bir yöntem geliştirildi.
Türkiye, terörsüz bir süreç hedefiyle, örgüt üyelerinin silah bırakması şartına bağlı bir çerçeve yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yasa taslağına göre, örgüt üyelerinin silah bırakması ve bunun MİT ve TSK tarafından teyit edilmesi gerekecek. Suça karışmamış ve gönüllü olarak örgütten ayrılan PKK mensupları, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmayacak. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer üst düzey yöneticiler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bu yasanın kapsamı dışında tutulacak.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle cezaevindeki PKK'lıların dosyaları mahkemelerce incelenecek ve suçları terör kapsamından çıkarılırsa daha az ceza alacaklar. Yasa, kısmi veya genel af anlamına gelmeyecek ve sadece PKK terör örgütüne yönelik olacak. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Meclis tatile girene kadar Terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasa çıkarılacak. Ancak uygulamada örgüt üyelerinin silah bırakması şartı aranacak.
Hazırlanan taslağın detaylarını anlatan AK Parti kaynakları, bu kapsamda MİT ve TSK’nın sahadaki durumla ilgili ‘Tespit’ raporu hazırlayıp MGK’ya sunacağı, MGK’nın da ‘PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır’ şeklinde teyit kararı alacağını kaydetti. Parti kurmayları, “Yasanın mantığı şu; ‘Örgütü dağıt, silahları bırak, biz de bunu teyit edelim’ ondan sonra yasadan yararlan. Bir kere teyit mekanizması ‘tamam’ demeden uygulama olmayacak. Bize göre silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması gibi konularda tatmin edici oran en az yüzde 80 olmalı” dedi.
Bu süreçler tamamlanınca, Türkiye’ye dönmek isteyen PKK’lılar suç işlememişse, herhangi bir ceza almayacak. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz’ kararı uygulanacak. Suç işleyenler ise haklarındaki ‘terör’ suçlaması düşeceği için daha az ceza ile karşı karşıya kalacak. AK Parti kaynakları, kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte cezaevindeki PKK’lıların dosyalarının mahkemeler tarafından tek tek inceleneceğini söyledi.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer yönetici kadro ile ilgili özel bir düzenleme yapılmayacağını belirten AK Parti kaynakları, “Taslak hazırlanırken, kapsam ve tanım bölümü çok net kesin çizgilerle yazılacak. Öcalan dâhil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulması planlanıyor. Yasaya, belli suçlardan ceza alanların bu yasanın kapsamı dışında tutulacağı açık ve net bir şekilde yazılacak” diye konuştu. AK Parti kurmayları, örgütün tepe yöneticilerin büyük bölümünün Kandil’den ayrıldığına da dikkati çekerek, “Bu kişiler zaten Türkiye’ye gelmezler, gelirlerse de yasanın kapsamı dışında kalacakları için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırlar” değerlendirmesini yaptı.
AK Parti kurmayları yasanın ne kadar yürürlükte kalacağına yönelik henüz net bir süre belirlemediklerini hatırlatırken, "Bu uzun bir süre olmaz. Mesela geçici madde ile ‘Teyit edildikten sonra 1 yıl veya 6 ay’ denilebilir. Bu süre içinde başvurmaları istenir." ifadelerini kullandı. AK Parti kaynakları, Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi olacaklarına, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacaklarına ve siyaset yapamayacaklarına dikkati çekti. Ayrıca çıkarılacak yasada kısmi ya da genel af anlamına gelecek, toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek hiçbir düzenlemeye yer verilemeyeceği belirtildi. Çıkarılacak yasanın sadece PKK terör örgütüne yönelik olacağını belirten AK Parti kaynakları, bunun dışında FETÖ veya diğer örgüt mensuplarının yararlanmasının mümkün olmayacağını kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23