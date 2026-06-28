Terörsüz Türkiye sürecinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken “Öcalan” detayı

AK Parti kurmayları yasanın ne kadar yürürlükte kalacağına yönelik henüz net bir süre belirlemediklerini hatırlatırken, "Bu uzun bir süre olmaz. Mesela geçici madde ile ‘Teyit edildikten sonra 1 yıl veya 6 ay’ denilebilir. Bu süre içinde başvurmaları istenir." ifadelerini kullandı. AK Parti kaynakları, Türkiye’ye gelecek örgüt üyelerinin 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi olacaklarına, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacaklarına ve siyaset yapamayacaklarına dikkati çekti. Ayrıca çıkarılacak yasada kısmi ya da genel af anlamına gelecek, toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek hiçbir düzenlemeye yer verilemeyeceği belirtildi. Çıkarılacak yasanın sadece PKK terör örgütüne yönelik olacağını belirten AK Parti kaynakları, bunun dışında FETÖ veya diğer örgüt mensuplarının yararlanmasının mümkün olmayacağını kaydetti.