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Hizbullah “Bize de Kaan savaş uçağı verin” diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar Hayran bırakan manzara! 700 yıllık kale yeşile büründü “Turkuaz” koduyla düğmeye basıldı! NATO Zirvesi öncesi Türkiye’den kritik operasyon Tarlaya gitti, bir gecede dolar milyoneri oldu! Terörsüz Türkiye sürecinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken “Öcalan” detayı TOGG'da faizsiz kredi müjdesi: İşte kredi veren bankalar! Yaz geldi, boğulma vakaları arttı! Uzmanından kritik uyarılar
Dünya
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Yeniakit Publisher
"Bize de Kaan savaş uçağı verin" diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Bize de Kaan savaş uçağı verin” diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Türkiye'den KAAN savaş uçağı almaya hazırlanan Asya ülkesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

#1
Foto - "Bize de Kaan savaş uçağı verin" diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, iptal edilen füze tedarik anlaşması nedeniyle Norveçli savunma şirketi Kongsberg’den yaklaşık 257 milyon dolar tazminat talep ettiklerini açıkladı.

#2
Foto - "Bize de Kaan savaş uçağı verin" diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Parlamentoda konuşan Nordin, Malezya donanması için planlanan deniz saldırı füzesinin ihracatının iptal edilmesinin ardından şirket aleyhine tazminat davası açıldığını ve bu kapsamda yaklaşık 257 milyon dolarlık talepte bulunulduğunu belirtti. Bakan Nordin, söz konusu tazminatın hükümet tarafından yapılan ödemeleri ve teslim edilmeyen füze sistemleri nedeniyle oluşan ek maliyetleri kapsadığını ifade etti.

#3
Foto - "Bize de Kaan savaş uçağı verin" diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 14 Mayıs’ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç’in satışı planlanan deniz saldırı füzesinin ihracatını iptal etmesini eleştirmişti.

#4
Foto - "Bize de Kaan savaş uçağı verin" diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar

Enver, Malezya’nın 2018’den bu yana Norveçli Kongsberg şirketiyle imzalanan sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri “titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz” yerine getirdiğini vurgulayarak, “Norveç’in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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