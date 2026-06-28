“Bize de Kaan savaş uçağı verin” diyen Müslüman ülkeden şaşırtan hamle! Anlaşma iptal oldu, tam 257 milyon dolar tazminat istiyorlar
Türkiye'den KAAN savaş uçağı almaya hazırlanan Asya ülkesinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den KAAN savaş uçağı almaya hazırlanan Asya ülkesinden dikkat çeken bir hamle geldi.
Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, iptal edilen füze tedarik anlaşması nedeniyle Norveçli savunma şirketi Kongsberg’den yaklaşık 257 milyon dolar tazminat talep ettiklerini açıkladı.
Parlamentoda konuşan Nordin, Malezya donanması için planlanan deniz saldırı füzesinin ihracatının iptal edilmesinin ardından şirket aleyhine tazminat davası açıldığını ve bu kapsamda yaklaşık 257 milyon dolarlık talepte bulunulduğunu belirtti. Bakan Nordin, söz konusu tazminatın hükümet tarafından yapılan ödemeleri ve teslim edilmeyen füze sistemleri nedeniyle oluşan ek maliyetleri kapsadığını ifade etti.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 14 Mayıs’ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç’in satışı planlanan deniz saldırı füzesinin ihracatını iptal etmesini eleştirmişti.
Enver, Malezya’nın 2018’den bu yana Norveçli Kongsberg şirketiyle imzalanan sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükleri “titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz” yerine getirdiğini vurgulayarak, “Norveç’in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor.” ifadelerini kullanmıştı.
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