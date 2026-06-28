Tarlaya gitti, bir gecede dolar milyoneri oldu!

Sikkeleri inceleyen Numismatic Guaranty Company (NGC) uzmanları, hazinenin büyük olasılıkla Amerikan İç Savaşı sırasında toprağa gömüldüğünü düşünüyor. Kentucky, savaş yıllarında hem Birlik hem de Konfederasyon eyaletleri arasında kalan stratejik bir bölgede bulunuyordu. Eyaletin tarafsızlık ilan etmesi ve savaşın neden olduğu belirsizlik nedeniyle birçok ailenin değerli eşyalarını toprağa gömdüğü tahmin ediliyor.