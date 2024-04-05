O ilimizde ağaçlara yerleştirilen cisimler endişelendirdi! Meğer önüne çıkan her şeyi yıkıp geçiyormuş

Zararlılar ile mücadele çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, görevlileri, palmiye ağaçları başta olmak üzere birçok ağacın kurumasına sebep olan kırmızı palmiye böceği için kontrol çalışmaları gerçekleştiriyor. İl genelinde belirlenen çeşitli lokasyonlarında kurulan istasyonlarda, hurma ağacı başta olmak üzere palmiye ağaçlarında büyük yıkıma neden olan palmiye kırmızı böceğinin popülasyon yoğunluğu ve zarar derecesi takip ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesi personelleri tarafından teknik talimatları ile düzenli olarak tuzak sayımları, feromon değişimleri ve zarar görmüş ağaçların tespit edilmesi suretiyle zararlının mücadelesine devam ediliyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki tuzakların sayımlarını gerçekleştirdi.