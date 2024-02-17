O ilimizde 15 yeni tür keşfedildi

Genellikle buradaki çalışmalar, ya floristik ya da revizyon çalışmaları sonucunda uzmanlık alanı olduğumuz konular da dahil olmak üzere farklı gördüğümüz bitkileri alıp değerlendirerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarına göndererek eğer yeni tür olduğuna karar verdiysek, hakemlerden geldikten sonra da yeni tür olarak değişik dergilerde yayınladık. Bulduğumuz bitkilerin bir kısmı tıbbi özelliğe sahip, bir kısmı ise süs bitkisi olabilecek kapasiteye sahip. 7 senedir de Eczacılık Fakültesine geçtim. Eczacılık Fakültesinde Farmasötik Botanik Anabilim Dalında olduğum için daha çok da 1994 yılından beri tıbbi bitkilerle ilgili çalıştığımızdan dolayı daha çok tıbbi bitkilere ağırlık veriyoruz. Özellikle tıbbi özelliği olanlar varsa, ballıbabagiller ya da şemsiyegiller familyası, daha çok tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilere biraz daha ağırlık veriyoruz ama araziye çıktığımız zaman da uzmanlık alanımız dahilinde değişik bitkiler yeni tür olma potansiyeli olan bitkiler gelirse de tabii yeni tür olarak yayınlayabiliyoruz” dedi.