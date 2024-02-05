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Yaşam
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O gölde su altı dalışları yasaklandı!

2024-02-05 22:30:18
O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve berraklığıyla görenleri kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü su altı dalışlarına kapatıldı.

#1
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Sivas'ın Gürün ilçesine uzaklığı 10 kilometre olan Gökpınar Gölü berrak suyuyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yaz kış birçok doğaseveri ağırlayan göl, dünyanın en berrak suyuna sahip göller arasında bulunmasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Su sıcaklığının yıl boyunca 11 derece olan gölde su altı dalışları da oldukça rağbet görüyordu.

#3
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası göl sit alanı olması ve berraklığını kaybetmemesi için dalış turizmine kapatıldı.

#4
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Gökpınar Gölü'nün dalışlara yasaklanmasının çok üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, “Çok üzücü bir durum, Sivas turizm de çağ atlayacağına dair siyasilerden duyuyoruz ancak böyle bir kararla turizmin aşağı doğru indiğini göreceğiz. Gürün Sivas için önemli ilçelerden bir tanesi, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sportif bir kolda bulunuyor.

#5
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Dalgıçlar için önemli bir rolü bulunuyordu, yılın belirli döneminde bu sporla uğraşan veya meslek edinenler o bölgede dalış yapıyordu. Bu duruma sadece dalma gözüyle bakmamak gerekiyor. Üzücü bir durum, biz bu karardan vazgeçilmesini istiyoruz. Çünkü özellikle hızlı tren geldikten sonra turizm anlamında Sivas bir ivme kazandı.

#6
Foto - O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Gökpınar’a dalmanın yasaklanması ve benim edindiğim bilgiler çerçevesinde göl üzerinde yüzen yunusların azaltıldığı veya kaldırıldığı, piknik alanlarının da yasaklandığı gibi söylemler dolaşıyor. Dalgıçlık çok özel ve güzel bir spor. Bu işe merakı olanların birçoğu da Gökpınar gölünde dalış yapıyordu” dedi.

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