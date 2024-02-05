O gölde su altı dalışları yasaklandı!

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, Gökpınar Gölü'nün dalışlara yasaklanmasının çok üzücü bir durum olduğunu ifade ederek, “Çok üzücü bir durum, Sivas turizm de çağ atlayacağına dair siyasilerden duyuyoruz ancak böyle bir kararla turizmin aşağı doğru indiğini göreceğiz. Gürün Sivas için önemli ilçelerden bir tanesi, herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sportif bir kolda bulunuyor.