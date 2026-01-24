  • İSTANBUL
TB2 SİHA'lar illallah ettirdi: 375 İHA ile saldırıya geçtiler
Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı büyük zafiyet yaşayan Rusya'dan şok eden bir hamle geldi. Rusya 375 İHA ile saldırıya geçti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ilk zamanlarında TB2 SİHA'lar Moskova'ya zor anlar yaşatmıştı. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın ülkeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun seyir, hipersonik ve balistik olmak üzere toplam 21 füze ile Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.

Rusya'nın ayrıca bu saldırıda 375 İHA kullandığı bildirilen açıklamada, 15 füze ve 357 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerleri, Harkiv, Sumi ve Çernigiv bölgelerini hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti: "Harkiv'de bir doğum hastanesi, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir yurt, bir tıp fakültesi ve konut binaları hasar gördü. Başkent ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji sektörüydü."

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e yapılan saldırı hakkında bilgi paylaştı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle Kiev'de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti. Saldırılar nedeniyle kentin farklı semtlerinde su ve elektrik sorunları yaşandığını bildiren Kliçko, "Düşmanın yoğun saldırısı ve kritik altyapıya verilen hasar sonucu, başkentteki yaklaşık 6 bin bina tekrar ısıtmasız kaldı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ise Kiev'de 800 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu. Kuleba ayrıca, saldırılardan dolayı Çernigiv bölgesinde 400 binin üzerinde abonenin elektriksiz kaldığını aktardı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle Harkiv kentinde 19 kişinin yaralandığını kaydetti. Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sonucu enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri meydana geldi.

