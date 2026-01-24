Adeta açık hava müzesi! Trabzon’un 210 saklı hazinesi

Trabzon'da taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli toplam 210 cami bulunurken, bu camilerden 40'ı kent merkezindeki Ortahisar ilçesinde yer alıyor. En fazla tescilli camiye sahip ilçe 20 cami ile Sürmene olurken, kent genelindeki tescilli camilerin 94'ü vakıf cami statüsünde bulunuyor. Trabzon'daki Türk-İslam eserleri arasında en eski cami ise 1470 yılında inşa edilen ve günümüzde Bahçecik Mahallesi'nde bulunan İçkale Camii olarak öne çıkıyor. Tescilli camilerden mülkiyeti Vakıflar'a ait olanların büyük bölümü restorasyon çalışmalarıyla korunurken, diğer camiler ise daha çok yerel imkânlar doğrultusunda yaşatılmaya çalışılıyor. Yüzyılın başlarında yapılan Gülbahar Hatun Camii ile İskender Paşa Camii, kentin en anıtsal ve en eski Türk-İslam eserleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in annesi adına 1514 yılında yaptırdığı Gülbahar Hatun Camii ile Trabzon'da uzun yıllar valilik yaparak şehrin imarına büyük katkılar sağlayan İskender Paşa'nın yaptırdığı İskender Paşa Camii, Trabzon'un en önemli Osmanlı mirasları arasında kabul ediliyor.