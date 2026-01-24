İran'dan şok edici araştırma: Torun bakmak depresyon riskini yükseltiyor! İlişkin açıklama geldi

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırmacılar, torun bakımının yaşlılar üzerinde duygusal ve fiziksel baskı oluşturabileceğini, aynı zamanda zaman ve enerji gereksiniminin yüksek olduğunu belirtti. Emeklilik nedeniyle gelir azalması yaşayan yaşlıların, çocuk bakımının getirdiği ek mali yük nedeniyle daha fazla stres yaşayabileceği ve bunun depresyonu tetikleyebileceği vurgulandı. Daha önce yapılan araştırmalar da torun bakımının büyükanne ve büyükbabalar arasında aile içi gerilimlere yol açabileceğini göstermişti. 2020 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada, bakım yükünün çoğunlukla büyükanne üzerinde kalmasının, evlilik ilişkilerinde sorunlara neden olduğu saptanmıştı.