Ekonomi
Tarih verildi: Dört ay içinde orada günlük 100 bin varil petrol fışkıracak
Giriş Tarihi:

Tarih verildi: Dört ay içinde orada günlük 100 bin varil petrol fışkıracak

Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam ederken o bölgedeki petrol üretiminin önümüzdeki dört ay içinde 100 bin varili bulması bekleniyor.

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.

Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.

Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor kentlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.

Mesut Sarp

İranlılar gibi mübalağa etmeyin. Çok ilkel ve parçaları bozuk kuyular. Ciddi yatırım istiyor. Hem para hem teknik elemen ve gerekli malzemeler yok.
