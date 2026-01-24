Müslüman ülkeden ABD'ye gözdağı: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur'dan ABD ve İsrail ile ilgili gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Perşembe günü İsrail ve ABD'yi "yanlış hesaplamalar yapmamaları" konusunda uyararak, "ordunun parmağının tetikte olduğunu" söyledi. Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur İsrail ve ABD'yi "daha acı ve üzücü bir akıbetle karşılaşmamaları için tarihi deneyimlerden ve 12 günlük dayatılan savaşta öğrendiklerinden ders alarak herhangi bir yanlış hesaplamadan kaçınmaları" konusunda uyardı.

Pakpur, "İslam Devrim Muhafızları ve sevgili İran, parmakları tetikte, her zamankinden daha hazırlıklı, kendi hayatlarından daha değerli bir lider olan başkomutanın emirlerini yerine getirmeye hazırdır" dedi. Pakpur geçtiğimiz Haziran ayında General Hüseyin Selami'nin İsrail saldırılarında öldürülmesi üzerine göreve getirilmişti.

Öte yandan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İran halkının geleceği ancak rejim değişikliğinde olabilir. Ayetullah rejimi oldukça kırılgan bir durumda" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'da protestolar devam ederken İran yönetimini askeri müdahaleyle tehdit etmişti. Ancak son günlerde Trump'ın bu konudaki söylemlerini azalttığı ve İran'a "idamları durdurduğu" için teşekkür ettiği dikkat çekti.

Buna rağmen taraflar arasında gerilim hakim. İran'da sokak olayları büyük ölçüde son bulsa da ABD ile yaşanan gerilimin sürmesi bekleniyor. Kaynak: Mepa News

ata

keşke türkiyeye karşı da biraz delikanlı olsaydınız... yani osmanlıdan beri...
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı. 23 Ocak 2026 iti..
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal medyada sürekli pompalanan "alım gücü bitti" yaygarasına, bir fenomenin 2009 yılına ait eski bir BİM bültenini bulmasıyla başlayan "g..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...
Gündem

ABD, İran'a müdahale eder mi? Hakan Fidan'dan flaş sözler! Türkiye - AB ilişkileri...

"On the Record" programında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyet..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Medya

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziden kovuldu. Kap..
