Müslüman ülkeden ABD'ye gözdağı: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Perşembe günü İsrail ve ABD'yi "yanlış hesaplamalar yapmamaları" konusunda uyararak, "ordunun parmağının tetikte olduğunu" söyledi. Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur İsrail ve ABD'yi "daha acı ve üzücü bir akıbetle karşılaşmamaları için tarihi deneyimlerden ve 12 günlük dayatılan savaşta öğrendiklerinden ders alarak herhangi bir yanlış hesaplamadan kaçınmaları" konusunda uyardı.