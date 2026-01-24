Müslüman ülkeden ABD'ye gözdağı: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur'dan ABD ve İsrail ile ilgili gözdağı niteliğinde bir açıklama geldi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Perşembe günü İsrail ve ABD'yi "yanlış hesaplamalar yapmamaları" konusunda uyararak, "ordunun parmağının tetikte olduğunu" söyledi. Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Pakpur İsrail ve ABD'yi "daha acı ve üzücü bir akıbetle karşılaşmamaları için tarihi deneyimlerden ve 12 günlük dayatılan savaşta öğrendiklerinden ders alarak herhangi bir yanlış hesaplamadan kaçınmaları" konusunda uyardı.
Pakpur, "İslam Devrim Muhafızları ve sevgili İran, parmakları tetikte, her zamankinden daha hazırlıklı, kendi hayatlarından daha değerli bir lider olan başkomutanın emirlerini yerine getirmeye hazırdır" dedi. Pakpur geçtiğimiz Haziran ayında General Hüseyin Selami'nin İsrail saldırılarında öldürülmesi üzerine göreve getirilmişti.
Öte yandan Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İran halkının geleceği ancak rejim değişikliğinde olabilir. Ayetullah rejimi oldukça kırılgan bir durumda" ifadelerini kullandı.
Trump, İran'da protestolar devam ederken İran yönetimini askeri müdahaleyle tehdit etmişti. Ancak son günlerde Trump'ın bu konudaki söylemlerini azalttığı ve İran'a "idamları durdurduğu" için teşekkür ettiği dikkat çekti.
Buna rağmen taraflar arasında gerilim hakim. İran'da sokak olayları büyük ölçüde son bulsa da ABD ile yaşanan gerilimin sürmesi bekleniyor. Kaynak: Mepa News
