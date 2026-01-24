Paket turlara talep patladı: Tayland, Çinli turistlere daha fazla bel bağlıyor! Fiyat hassasiyeti...

ATTA Başkanı Thanapol Cheewarattanaporn'a göre, Tayland, bölgedeki önde gelen destinasyonlardan biri olarak konumu ve geçen yıla kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş havacılık kapasitesiyle, özellikle bağımsız gezginlerden oluşan turist sayısında Ay Yeni Yılı döneminde bir canlanma için ivme yaratıyor. 15 milyon bahtın üzerinde bir bütçeyle düzenlenen etkinliğin 2-3 milyar baht gelir elde etmesi bekleniyor. Bay Thanapol, fuarın turizm talebini artırarak bu yıl uluslararası ziyaretçi çekme hedefine katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi. ATTA'ya göre, Tayland yaklaşık 39 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor ve bunların yaklaşık 9 milyonu Çinli turistlerden oluşacak. Çinli turistler Tayland'ın Samut Prakan kentinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraf: Xinhua Haber Ajansı ATTA ayrıca, Çin pazarına ulaşmak amacıyla Mart ayında Şanghay'da Tayland Turizm Otoritesi (TAT) tarafından düzenlenen bir tanıtım turuna katılmayı planlıyor. Eş zamanlı olarak, dernek bu yıl Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Malezya ve Singapur'da kendi tanıtım turlarını düzenleyecek. Daha önce, 10 Taylandlı seyahat şirketi, ikili turizm iş birliğini güçlendirmek amacıyla Tayvan'ın Pingtung Bölgesi hükümetiyle bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Tayland Turizm Otoritesi, çeşitli çevrimiçi seyahat acentesi platformlarında Ay Yeni Yılı tatili boyunca talebi canlandırmak için çok sayıda promosyon paketi başlattığını duyurdu. Çin'in önde gelen çevrimiçi seyahat acentelerinden Tuniu.com'un Uluslararası İşletme Genel Müdürü David Dai, Çinli turistlerin geçen yılın sonundan itibaren Tayland da dahil olmak üzere yurtdışı turları için rezervasyon yapmaya başladığını, ancak çoğunun hala seyahat tarihine yakın rezervasyon yapmayı tercih ettiğini belirtti.