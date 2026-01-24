  • İSTANBUL
Dünya
Paket turlara talep patladı: Tayland, Çinli turistlere daha fazla bel bağlıyor! Fiyat hassasiyeti...
Paket turlar seyahat pazarının temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Tatilciler, seyahat planlarken artan maliyetler nedeniyle fiyat hassasiyetinin yoğun biçimde yaşadığı görülüyor. İstatistiklerine göre, Tayland'ı ziyaret eden Çinli turistlerin g'si bağımsız seyahat edenlerden oluşurken, geri kalanı paket turları tercih ediyor.

Tayland, vize muafiyeti politikaları, artan uçuşlar ve bir dizi turizm tanıtım etkinliği sayesinde Çin Yeni Yılı tatili sırasında Çinli turist sayısında güçlü bir toparlanma bekliyor.

ATTA Başkanı Thanapol Cheewarattanaporn'a göre, Tayland, bölgedeki önde gelen destinasyonlardan biri olarak konumu ve geçen yıla kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş havacılık kapasitesiyle, özellikle bağımsız gezginlerden oluşan turist sayısında Ay Yeni Yılı döneminde bir canlanma için ivme yaratıyor. 15 milyon bahtın üzerinde bir bütçeyle düzenlenen etkinliğin 2-3 milyar baht gelir elde etmesi bekleniyor. Bay Thanapol, fuarın turizm talebini artırarak bu yıl uluslararası ziyaretçi çekme hedefine katkıda bulunmasının beklendiğini söyledi. ATTA'ya göre, Tayland yaklaşık 39 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor ve bunların yaklaşık 9 milyonu Çinli turistlerden oluşacak. Çinli turistler Tayland'ın Samut Prakan kentinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraf: Xinhua Haber Ajansı ATTA ayrıca, Çin pazarına ulaşmak amacıyla Mart ayında Şanghay'da Tayland Turizm Otoritesi (TAT) tarafından düzenlenen bir tanıtım turuna katılmayı planlıyor. Eş zamanlı olarak, dernek bu yıl Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Malezya ve Singapur'da kendi tanıtım turlarını düzenleyecek. Daha önce, 10 Taylandlı seyahat şirketi, ikili turizm iş birliğini güçlendirmek amacıyla Tayvan'ın Pingtung Bölgesi hükümetiyle bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Tayland Turizm Otoritesi, çeşitli çevrimiçi seyahat acentesi platformlarında Ay Yeni Yılı tatili boyunca talebi canlandırmak için çok sayıda promosyon paketi başlattığını duyurdu. Çin'in önde gelen çevrimiçi seyahat acentelerinden Tuniu.com'un Uluslararası İşletme Genel Müdürü David Dai, Çinli turistlerin geçen yılın sonundan itibaren Tayland da dahil olmak üzere yurtdışı turları için rezervasyon yapmaya başladığını, ancak çoğunun hala seyahat tarihine yakın rezervasyon yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Bu yılki Ay Takvimi Yeni Yılı tatili, geçen yıla göre 8-9 gün daha uzun süreceği için Çinli turistlerin Tayland'da bir haftadan fazla kalması bekleniyor. Popüler destinasyonlar arasında Bangkok, Pattaya ve Hua Hin yer alıyor. Bay Dai'ye göre, vizesiz seyahat politikası Çinli turistlerin talebini artırmada önemli bir etken olmaya devam ediyor. Ayrıca, Çin ve Japonya arasındaki siyasi gerilimler birçok turistin odağını Tayland'a çevirmesine neden oldu. Çevrimiçi dolandırıcılık ve depremlerle ilgili endişelere rağmen, Tayland bu platformda Çinli turistler tarafından seçilen ilk beş destinasyon arasında yer alıyor.

Tuniu'un istatistiklerine göre, Tayland'ı ziyaret eden Çinli turistlerin g'si bağımsız seyahat edenlerden oluşurken, geri kalanı paket turlara katılıyor. 2025 yılında Tayland'ın yalnızca yaklaşık 4,5 milyon Çinli turist ağırlaması beklenirken, Vietnam'ın 5,2 milyondan fazla Çinli ziyaretçi kaydedeceği, bu da bir önceki yıla göre A'lik bir artış anlamına geliyor ve toplam uluslararası ziyaretçilerin yaklaşık %'ini oluşturuyor.

