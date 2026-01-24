  • İSTANBUL
Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Türk şirketi Yapı Merkezi’nin 2021’de 600 milyon euroya kazandığı demiryolu projesinde sona geldi. Türk şirketi Slovenya Hükümeti'ne dava açacağını duyururken ülke yetkilileri ise şirketi şantajla suçladı.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türk şirketlerinin Avrupa’da en fazla proje üstlendikleri ülkelerden biri Slovenya. Karayolu, tünel, demiryolu gibi ulaşım projelerine odaklanan Türk şirketleri arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de Yapı Merkezi.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Türk şirketi, 5 yıl önce kazandığı ve tamamlanmak üzere olan Koper-Divaça demiryolu hattı projesi nedeniyle Ljubljana Hükümeti ile karşı karşıya geldi. Yapı Merkezi, Slovenya'yı Türkiye ile yaptığı anlaşmaları ihlal etmekle, Divaça-Koper demiryolu inşaatı sözleşmelerini ve uluslararası inşaat mevzuatını çiğnemekle suçlayarak 330 milyon euroluk dava açacağını duyurdu.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Slovenya Altyapı Bakanlığı ise Türk şirketin davasını şantaj olarak niteledi ve kabul etmeyeceğini belirtti.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Davaya konu olan Divaça-Koper demiryolu projesi, 2020 yılında ihaleye çıktı. İhaleyi 600 milyon eurodan fazla bir sözleşme bedeliyle Türk şirketi Yapı Merkezi kazandı. Aynı zamanda Slovenya Fahri Başkonsolosu olan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, projenin 2026’da hizmete gireceğini açıklamıştı. 37,9 kilometrelik 11 tünel yapılan ve ayrıca uzunlukları 452 ve 647 metre olan iki viyadük inşaatını da tamamlayan şirket, Slovenya devletine yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan projede Türk şirketi, Slovenya'yı ayrımcı muamele, sözleşme ihlali ve siyasi müdahale ile suçladı. Sloven medyasında çıkan haberlere göre ödeme taleplerinin adaletsiz yönetimi, uğranılan ekonomik zararların tanınmaması ve işveren şirket 2TDK ile denetim kurumu DRI'nın faaliyetlerine yönelik iddia edilen siyasi müdahale yer aldı.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

37,9 kilometrelik 11 tünel yapılan ve ayrıca uzunlukları 452 ve 647 metre olan iki viyadük inşaatını da tamamlayan şirket, Slovenya devletine yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan projede Türk şirketi, Slovenya'yı ayrımcı muamele, sözleşme ihlali ve siyasi müdahale ile suçladı. Sloven medyasında çıkan haberlere göre ödeme taleplerinin adaletsiz yönetimi, uğranılan ekonomik zararların tanınmaması ve işveren şirket 2TDK ile denetim kurumu DRI'nın faaliyetlerine yönelik iddia edilen siyasi müdahale yer aldı.

Foto - Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Yapı Merkezi, inşaat sırasında çok sayıda operasyonel engel çıkarıldığını, bu nedenle Rosandra Vadisi'ndeki çalışmaların bir yılı aşkın süre başlayamadığı, bunun da ek maliyetler ve gecikmelerle birlikte tüm projeyi etkileyen yaklaşık 200 milyon euroluk bir ekonomik zarara yol açtığını iddia ediyor. Toplam 330 milyon euroluk zarara uğradığını belirten Yapı Merkezi, Slovenya’ya karşı bu tutarda uluslararası bir yargı süreci başlatma niyetini açıklarken, mahkemeye başvurmadan önce üç ay içinde uzlaşma yoluyla bir çözüm denemeye hazır olduğunu belirtti.

