Slovenya hükümetinden şok açıklama: Türk şirketi şantaj yapıyor

Davaya konu olan Divaça-Koper demiryolu projesi, 2020 yılında ihaleye çıktı. İhaleyi 600 milyon eurodan fazla bir sözleşme bedeliyle Türk şirketi Yapı Merkezi kazandı. Aynı zamanda Slovenya Fahri Başkonsolosu olan Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, projenin 2026’da hizmete gireceğini açıklamıştı. 37,9 kilometrelik 11 tünel yapılan ve ayrıca uzunlukları 452 ve 647 metre olan iki viyadük inşaatını da tamamlayan şirket, Slovenya devletine yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı. İnşaatı tamamlanmak üzere olan projede Türk şirketi, Slovenya'yı ayrımcı muamele, sözleşme ihlali ve siyasi müdahale ile suçladı. Sloven medyasında çıkan haberlere göre ödeme taleplerinin adaletsiz yönetimi, uğranılan ekonomik zararların tanınmaması ve işveren şirket 2TDK ile denetim kurumu DRI'nın faaliyetlerine yönelik iddia edilen siyasi müdahale yer aldı.