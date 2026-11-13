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AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

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AA Giriş Tarihi:

AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

AKOM'dan milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

#1
Foto - AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

#2
Foto - AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

Bu nedenle güneyli yönlerden (lodos) yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ila 90 kilometre esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren yönünü kuzeyli yönlere (poyraz) çevireceği tahmin ediliyor. Halihazırda 20-23 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklarda 6-8 derece birden azalmayla birlikte sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

#3
Foto - AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede görülecek yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini arttıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği bekleniyor.

#4
Foto - AKOM uyardı! İstanbul'a fena geliyor

AKOM, pazar sabah saatlerine kadar bölgede görülecek fırtına ve kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

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