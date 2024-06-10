  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
O ehliyetlerin geçerlilik süresi yıl sonunda doluyor!

2024-06-10 17:09:03
O ehliyetlerin geçerlilik süresi yıl sonunda doluyor!

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

#1
Foto - O ehliyetlerin geçerlilik süresi yıl sonunda doluyor!

2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

#2
Foto - O ehliyetlerin geçerlilik süresi yıl sonunda doluyor!

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

#3
Foto - O ehliyetlerin geçerlilik süresi yıl sonunda doluyor!

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti. / AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor
Ekonomi

Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor

Türkiye'nin inşaat devi Cengiz Holding'in Bodrum'un Cennet Koyu'nda yapacağı otel için Bulgari ile anlaşma yapıldı.
LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
Gündem

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Diyarbakır’da sapkın LGBT’li DEM Partililere halk bir kamyon dayak attı.
Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi

Polise söven Fatih Altaylı’ya motosiklet çarptı… Sonrası tam komedi
Hayret ‘Beka sorunu’ dedi! Hangi dağda kurt öldü Özgür Özel?
Siyaset

Hayret ‘Beka sorunu’ dedi! Hangi dağda kurt öldü Özgür Özel?

Gazze’deki İsrail soykırımına karşı Hamas’ı terör örgütü ilan eden ve İsrail’in Anadolu topraklarındaki emellerini görmezden gelen CHP Genel..
Maduro'dan şok suikast suçlaması: Beni arıyorlar
Dünya

Maduro'dan şok suikast suçlaması: Beni arıyorlar

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim kampanyaları sırasında muhalefetin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını belirtti...
Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı
Spor

Ersun Yanal'a şok ! Bilet bulamadı

Amedspor'un yeni teknink direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe kongresi dönüşü Kurban Bayramı mağduru oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23