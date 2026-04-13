O detaya bakın ve karar verin: Karakafes Otunun Faydaları Nelerdir?

Karakafes otu, ya da halk arasındaki diğer adıyla mayasıl otu, bir dizi sağlık faydası ile bilinen bir bitkidir. Karakafes otu, genellikle ılıman iklimleri tercih eder. Orta Avrupa'da doğal olarak yetişen bu bitki, ayrıca Balkanlar ve Kafkaslar'da da bulunur. Türkiye'de ise özellikle Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetiştiği görülür. Hemen hemen her türlü arazide yetişebilen bu ot, toprakta bol miktarda organik madde bulunan, iyi drene olmuş alanları tercih eder.