O bölgede 17 diri fay var! Fay hattı bakın nasıl inceleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, kazılan hendeğin ve faydan alınan örneklerin, depremden daha az etkilenmek adına alınabilecek önemli veriler sağlayacağını kaydederek, “Gümüldür fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek” dedi. Gümüldür fayının 3 yıl önce Samos’ta meydana gelen büyük depremin en yakınındaki fay olduğunu belirten DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Gümüldür fayının, 3 yıl önce meydana gelen Samos depreminin enerjisine cevap verme durumunu da araştırıyoruz. Elde edilecek veriler kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak” dedi. Sözbilir, ülkemizde Paleosismoloji (depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılması) eğitimi alan kişilerin çok az olduğunu ifade ederek, “Son 10 yıldır yürüttüğümüz projeler ile Paleosismoloji alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yetiştiriyoruz. Araştırma üniversitemizin vizyonuna uygun olarak bölgesel araştırmalar yapıyoruz ve geleceğin bilim insanlarıyla birlikte kentimiz adına önemli bulgulara ulaşıyoruz” diye konuştu.