O bölgede 17 diri fay var! Fay hattı bakın nasıl inceleniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üniversiteler arası iş birliği çerçevesinde; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla birlikte, eski deprem izleri ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür fayında hendek açılarak inceleme başlatıldığını açıkladı. Fayın 6,8 büyüklüğünde deprem oluşturabileceği güçte olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, “Yaptığımız bu çalışmayla fayın paleosismik özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklığı gibi sonuçlara ulaşılacak. Elde ettiğimiz sonuçlar kamu kurumları ile paylaşılarak etkili önlemler alınması sağlanacak” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Afyon Kocatepe, Sivas Yüzüncü Yıl ve Çukurova üniversitelerinin paydaş olduğu, “İzmir İli Diri Faylarının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli” konulu proje çerçevesinde, Gümüldür fayında hendek açılarak inceleme başlatıldı. Uzmanlar, daha önce üzerinde hiç araştırma yapılmayan Gümüldür fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu belirterek, hendeğin; İzmir’in ve çevresinde meydana gelebilecek muhtemel bir büyük depreme ne kadar süresi kaldığına ilişkin ipuçları vereceğini kaydetti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bu tür projelerde araştırma üniversitesi misyonu gereği öncü kurum durumunda olduğunu belirten Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, projede görev alan akademisyenlerin, İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür fayını ilk kez incelediğini söyledi.