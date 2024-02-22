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O baraj için tehlike çanları çalıyor

2024-02-22 11:53:47
O baraj için tehlike çanları çalıyor

Sivas’ta su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül barajında kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle tehlike çanları çalmaya başladı.

#1
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

Geçtiğimiz yıllarda Sivas'ın su ihtiyacının büyükb ir kısmını karşılayan 4 Eylül barajı kuruma noktasına gelmiş, şehirde su sorunu yaşanmıştı. Çözüm olarak Pusat-Özen Barajı ve 4 Eylül barajı birleştirilmiş ve kentin su sorununa çözüm bulunmuştu.

#2
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

. Geçtiğimiz yıl doluluk oranı yükselen 4 Eylül barajında bu yıl ise su seviyesi yine düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların az olmasında dolayı barajda tehlike çanları çalmaya başladı.

#3
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

Su seviyesinin yaklaşık 1 kilometre çekildiği barajda küçük adacıklar oluşmaya başladı. Adaların üzerinde balıkçılar balık tutarken suyun çekildiği kısımda bulunan 'Baraja girmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti.

#4
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

Baraj ve çevresinin yağış almadığını belirten Hüseyin Dal, “Geçtiğimiz yıl kurak geçmişti ama bu yıl daha kurak geçiyor. Sanırım 1 kilometre daha baraj sularında gerileme olmuş. Şuan dağlarda kar yok, yağış yok hava bahar havası gibi hiç yağış yok. 1 yıl daha böyle devam ederse buradan şehre su verilmez. Barajın su seviyesi tehlikeli seviyeye düşer” şeklinde konuştu.

#5
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

Barajın suyunun ilk defa bu kadar düştüğünü belirten İlhan Erdinç, “Önceden burası ilerde bulunan değirmene kadar su doluydu. Maalesef ki burada sular tamamen çekildi ve barajın 4 de 3’ü gitti. Bu yıl oldukça değişik bir iklim yaşıyoruz, kış mevsimini yaşamadık. Baraj çevresinde hiç yağış yok. Bu yıl ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz, 30 yıldır ben böyle bir hava görmedim. Maalesef ki ırmaklarımız da bu durumda Yıldız ırmağı ve Kızılırmak da aynı durumda onlarda da su kalmadı. Daha önce bu yukarıdan olta atardık şimdi adacıklara geldik olta atıyoruz” dedi.

#6
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

#7
Foto - O baraj için tehlike çanları çalıyor

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