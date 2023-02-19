O anları böyle anlattı! Önce hüzün sonra umut

Enkazdan kurtulunca olay yerindeki bir araç ile hamile eşinin Alanya’ya götürüldüğünü anlatan baba Resul Kurt, depremden bir gün sonra eşinin Alanya’daki hastanede doğum yaptığını ve bebeğinin dünyaya geldiğini kaydetti. Kurt, "Biz aşağıya indikten sonra ayaklarımız parçalanmıştı, kesilmişti. Çünkü yerlerde cam eşyaların, kırılan beton ve demir parçaları vardı. Aşağıya indiğimizde bir araç vardı. Eşim ve çocuğumu olay yerinden araçla aldılar, Alanya’ya doğuma götürdüler. Eşim korkudan, yaşadığı travmadan dolayı kendini kasmış. Çocuk da travma geçirmiş. İlk gün kas gevşetici ilaçlar vermişler bir gün sonra doğum gerçekleşti" şeklinde konuştu. Enkazda kalan başka insanlara yardım etmek, yıkılan ev ve iş yerine sahip çıkmak amacıyla deprem bölgesinden ayrılamadığını ifade eden Resul Kurt, doğumdan 3 gün sonra bebeğini görmeye Alanya’ya gidebildiğini kaydetti. Bebeğini gördükten sonra tekrar deprem bölgesine dönen Kurt, her gün büyük hasar gören evinin ve yıkılan iş yerinin enkazı arasında mekik dokuyor. Gece ve gündüz bölgede nöbet tutan Kurt, yaşadığı karışık duygular arasında sık sık eşi Buket ve bebeği Esila ile telefonla görüntülü bir şekilde görüşerek, hasret gideriyor. Bebeğin hem kendileri için hem de hikayeyi duyan depremzedeler için umut olduğunu söyleyen Kurt, "Çocuğumu doğumundan 3 gün sonra görebildim. Yanlarına gidebildim. Bir gün sonra da hastaneden çıkarıp, otele yerleştirdiler. Çok karmaşık duygular yaşadık. Biz olaydan sağ çıkacağımızı düşünmezken, rabbim kucağımıza canlı bir bebek verdi. O anki durumu, tarifi anlatamam. Mutluyuz ama içimiz kan ağlıyor, buruk bir mutluluk" dedi. Kendisinin erkek kuaförlüğü yaptığını ve bu nedenle gerekli malzemeleri temin ederek, insanların en ihtiyaç duyduğu anlarda mesleğini icra edeceğini de belirten Kurt, sonraki süreçte de ailesini de yanına getirmek istiyor. Çadırda da kalsalar yeniden hayata birlikte tutunmak istediklerini anlatan Kurt, "İslahiye'yi bırakmak istemiyoruz. Bir kiralık ev, konteyner çadır, ne bulursak, uygun bir ortam oluşturduktan sonra ailemi getirmek istiyorum. Yeniden burada hayata tutunmak istiyorum" diye konuştu.