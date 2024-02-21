2024-02-21 09:47:15 Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor
Nöroloji uzmanları, içerdiği besin değerleri sayesinde faydaları saymakla bitmeyen bazı besinlerin beslenme rutininde daha sık yer alması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, antioksidan bakımından zengin besinlerin beyin hücrelerini daha hızlı onardığını ve yenilediğini gösteriyor. Peki, hangi besinler antioksidan bakımından zengin? İşte tükettiğiniz andan itibaren bilişsel fonksiyonları etkileyen besinler...