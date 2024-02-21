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Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

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Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

2024-02-21 09:47:15
Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Nöroloji uzmanları, içerdiği besin değerleri sayesinde faydaları saymakla bitmeyen bazı besinlerin beslenme rutininde daha sık yer alması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalar, antioksidan bakımından zengin besinlerin beyin hücrelerini daha hızlı onardığını ve yenilediğini gösteriyor. Peki, hangi besinler antioksidan bakımından zengin? İşte tükettiğiniz andan itibaren bilişsel fonksiyonları etkileyen besinler...

#1
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Beyin hücrelerini yenileyen besinler çoğunlukla Omega-3 içeren besinlerdir. Omega-3 içeren besinler sık sık tüketildiğinde beyin hücrelerinin hızlı bir şekilde yenilenmesi kolaylaşır.

#2
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Unutkanlık, halsizlik, kafa karışıklığı gibi sorunlar günlük hayatı zorlaştırır. Beynin işlevsel olarak sağlıklı çalışabilmesi için bazı besinlerin daha sık tüketilmesi gerekir. İşte bir porsiyonuyla bile beyin hücrelerini yenileyen besinler...

#3
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

KURUYEMİŞ: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan kuruyemişlerin bol bol tüketilmesi beyin fonksiyonlarının sağlıklı işleyişini kolaylaştırıyor. Özellikle; ceviz, badem ve fındık gibi besinlerin tüketilmesi içerisindeki antioksidanlar ve E vitamini bakımından da beyin hücrelerinin yenilenmesine olanak sağlıyor.

#4
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

BAHARATLAR: Zerdeçal, kekik, biberiye gibi baharatların içerisinde bulunan antioksidanlar beyin sağlığına katkıda bulunuyor.

#5
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

MEYVE VE SEBZELER: Antioksidan bakımından zengin olan meyve ve sebzeler hafıza fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlıyor. Antioksidanlar, beyinde serbest radikallere karşı koruyucu etki gösteriyor. Yaban mersini, çilek, böğürtlen, brokoli, turunçgiller gibi besinler antioksidan bakımından en zengin besinlerdendir.

#6
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak, pazı, roka ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, folik asit ve B vitaminleri gibi besin öğeleri içerir. Bu besin öğeleri, hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını destekliyor.

#7
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

HURMA PÜRESİ: Beynin gıdası olarak bilinen hurma; vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde A vitamini, C vitamini, potasyum, demir ve magnezyum gibi besin maddeleri bulunur.

#8
Foto - Nöroloji uzmanları 'Mutlaka tüketin' diyor! Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini yeniliyor

Hurma püresi, içerdiği bu besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir, hücre sağlığını destekleyebilir ve vücuttaki serbest radikallerle savaşabilir aynı zamanda beyin hücrelerinin yenilenmesini kolaylaştırır.

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