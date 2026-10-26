Ioannis Tirkides'ten olay itiraf: Türkiye'ye karşı kurduğumuz ittifak bizi korumayacak

Tirkides, GKRY’nin Türkiye karşısında dış güçlerden destek aramasını stratejik açıdan hatalı bulduğunu ifade etti. İsrail ve Yunanistan’la yürütülen askeri iş birliğinin, olası bir kriz durumunda devreye girecek bağlayıcı bir karşılıklı savunma yükümlülüğü anlamına gelmediğini belirten analist, Güney Kıbrıs’ın elde ettiği imkanlarla üstlendiği riskler arasında dengesizlik bulunduğunu savundu. Analistin eleştirilerinde, İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD’yi bir araya getiren 3+1 iş birliği mekanizması da yer aldı. Tirkides; İsrail’in Trodos Dağları’ndaki radar sistemlerine erişimini, İsrail üretimi BARAK MX hava savunma sistemlerinin satın alınmasını ve ülkeler arasında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatları bu yönelimin örnekleri olarak sıraladı. Bununla birlikte Tirkides, askeri ilişkilerin genişlemesine karşın İsrail veya ABD tarafından GKRY’ye bağlayıcı bir karşılıklı savunma garantisi verilmediğini vurguladı. Analiste göre bu durum, Güney Kıbrıs’ın dış ortaklıklarından beklediği güvenlik kazanımlarının kesin olmadığını gösteriyor.